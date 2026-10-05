به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) شیراز با اشاره به آیات مربوط به داستان حبیب نجار در سوره مبارکه یس گفت: حبیب نجار پس از مشاهده معجزات پیامبران و ایمان آوردن به آنان، نزد مردم رفت و آنها را به پیروی از پیامبران دعوت کرد و بر این نکته تأکید داشت که چرا باید موجودی را بپرستیم که نه توان سودرسانی دارد و نه می‌تواند ضرری را از انسان دفع کند.

وی افزود: خداوند را برای این می‌خواهیم که سود برساند، ضرر را دفع کند و انسان را تربیت کند؛ بنابراین اگر موجودی را خدا قرار دهیم که هیچ اثری در عالم ندارد، چنین اعتقادی با حقیقت توحید سازگار نیست.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با طرح این پرسش که آیا موجودات عالم واقعاً اثرگذار هستند یا خیر، گفت: مسئله اساسی این است که آیا در عالم، غیر از خدای متعال، عوامل دیگری نیز تأثیرگذار هستند یا نه. برای نمونه می‌گوییم آتش می‌سوزاند و بنابراین آتش دارای اثر است، اما پرسش مهم این است که این اثر از کجا ناشی می‌شود.

آیت الله دژکام با اشاره به دیدگاه‌های فلسفی غرب درباره رابطه خداوند با جهان طبیعت بیان کرد: این مسئله در فلسفه غرب نیز از گذشته مطرح بوده و فیلسوفان بزرگی درباره نسبت خداوند با علل و عوامل طبیعی بحث کرده‌اند، اما در نهایت مسئله تأثیرگذاری علل طبیعی و نسبت آن با اراده الهی به شکل دقیقی تبیین نشده است.

وی ادامه داد: حتی درباره نیوتن نیز این بحث مطرح شده که فیزیک او چگونه نقش خداوند را در نظام طبیعت تبیین می‌کند. اگر در نظام فکری، علت‌های طبیعی به صورت مستقل دیده شوند، این تصور ایجاد می‌شود که خداوند در اداره عالم نقشی ندارد، در حالی که نگاه توحیدی اسلام دقیقاً بر خلاف چنین برداشتی است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به دیدگاه حکمت اسلامی اضافه کرد: ما به ملاصدرا و خواجه نصیرالدین طوسی افتخار می‌کنیم، زیرا در حکمت اسلامی نسبت میان علت‌های طبیعی و اراده خداوند به شکل دقیق‌تری تبیین شده است.

«اذن الهی» شرط اثرگذاری همه اسباب

آیت الله دژکام با استناد به آیه‌الکرسی گفت: قرآن کریم در آیه «مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» به نکته بسیار ظریفی اشاره می‌کند؛ حتی شفاعت نیز بدون اذن خداوند امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان توضیح می‌دهد که علل و اسباب، علت مستقل نیستند، بلکه واسطه و شفیع‌اند و اگر خداوند اجازه دهد، اثر می‌گذارند. بنابراین اگر می‌گوییم یک عامل به انسان سود می‌رساند، هم درست می‌گوییم و هم باید بدانیم که این اثرگذاری مستقل نیست و تنها با اذن خداوند تحقق پیدا می‌کند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه جامعه امروز به تبیین این ظرافت‌های توحیدی نیاز دارد، تصریح کرد: باید این معارف را برای دانش‌آموزان با زبان خودشان، برای دانشجویان با زبان متناسب با آنان و برای عموم مردم به شکل قابل فهم تبیین کنیم.

وی همچنین با اشاره به وظیفه مبلغان دینی گفت: تبلیغ دین نیازمند توجه جدی به ابزارها و شیوه‌های جدید است و نباید اجازه دهیم پیام دین به دلیل روش نادرست تبلیغ، ضایع شود.

مقام مقربین از بالاترین درجات بهشت است

آیت الله دژکام در ادامه با اشاره به ادامه داستان حبیب نجار در سوره یس گفت: حبیب نجار در برابر مردم ایستاد و ایمان خود را اعلام کرد و از پیامبران خواست شاهد ایمان او باشند. این موضوع نشان می‌دهد که انسان مؤمن باید بداند اعمال و ایمان او در عالم ثبت می‌شود و در قیامت نیز برای اعمال انسان شاهدانی وجود دارند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس افزود: خداوند، پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) از جمله شاهدان اعمال انسان هستند و مؤمن باید توجه داشته باشد که آنچه انجام می‌دهد از نگاه خداوند و اولیای الهی پنهان نمی‌ماند.

وی با اشاره به ایستادگی حبیب نجار تا آخرین لحظه زندگی گفت: این شخصیت قرآنی الگویی برای کسانی است که در مسیر ایمان و تبلیغ دین ایستادگی می‌کنند؛ حتی زمانی که در معرض تهدید و فشار قرار می‌گیرند، از مسیر خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

آیت الله دژکام ادامه داد: حبیب نجار تا آخرین لحظه تلاش کرد مردم را هدایت کند و این همان الگویی است که در سیره اهل‌بیت(ع) نیز مشاهده می‌کنیم؛ انسان مؤمن تا آخرین لحظه برای هدایت دیگران تلاش می‌کند.

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به جایگاه «مقربین» در معارف اسلامی گفت: مقام مقربین از بالاترین درجات بهشت است و به برکت اهل‌بیت(ع) می‌توان از خداوند درخواست کرد که انسان را به این مقام برساند.

وی در پایان برای بخشش گناهان، عاقبت‌به‌خیری، توفیق خدمت به اسلام و مسلمین، حفظ نظام اسلامی و سلامتی و عزت رهبر معظم انقلاب دعا کرد.