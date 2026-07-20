به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع)، با تبیین آیات مربوط به «اصحاب القریه» در سوره مبارکه «یس»، به داستان فرستادگان حضرت عیسی (ع) به شهر انطاکیه پرداخت و گفت: مردم این شهر به بهانه اینکه فرستادگان الهی نیز بشری همانند آنان هستند، دعوت آنان را نپذیرفتند و آنان را تکذیب کردند.

وی افزود: پاسخ پیامبران این بود که خداوند به رسالت آنان آگاه است و این رسالت، امری الهی است؛ بنابراین اشتراک در بشریت، مانع برخورداری از مقام نبوت و دریافت وحی نیست.

امام جمعه شیراز با استناد به دیدگاه ملاصدرا درباره حقیقت انسان، بیان کرد: بشر از منظر کمالات نفسانی دارای مراتب گوناگون است و همه انسان‌ها در یک مرتبه قرار ندارند؛ برخی چنان به کمال می‌رسند که از ملائکه نیز برتر می‌شوند و برخی دیگر بر اثر گناه و دنیاپرستی، به مرتبه‌ای فروتر از حیوان یا هم‌ردیف شیاطین سقوط می‌کنند.

وی ادامه داد: انبیای الهی در بشریت با سایر انسان‌ها مشترک‌اند، اما به دلیل مقام معنوی و اتصال به وحی، در مرتبه‌ای بسیار والا قرار دارند و پیامبر اکرم (ص) در رأس این مراتب و برترین مخلوق الهی است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به روایات مربوط به «اول ما خلق الله العقل» گفت: بر اساس تفسیر حکمای اسلامی، حقیقت وجودی پیامبر اعظم (ص) نخستین مخلوق الهی و کامل‌ترین مرتبه عقل است و سایر کمالات عالم هستی در پرتو وجود ایشان معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه انسان‌ها بر اساس گرایش‌های درونی، باطن و حقیقت وجودی خود را می‌سازند، تصریح کرد: اهل ایمان در مسیر ملائکه قرار می‌گیرند، منافقان با شیاطین محشور می‌شوند و دنیاپرستان نیز با پیروی از شهوات، حقیقت انسانی خود را از دست می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین نسبت به عادی‌سازی گناه و بی‌توجهی به آثار معنوی آن هشدار داد و تأکید کرد: هر گناه، حقیقت و صورت باطنی انسان را دگرگون می‌کند و مؤمنان باید بیش از هر چیز مراقب سلامت معنوی و روحی خود باشند.