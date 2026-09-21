به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم شرق شیراز با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره صبر و استقامت گفت: انسان در زندگی با سختی‌های فردی، تمایلات و هوس‌های شخصی مواجه است و قرآن کریم در برابر این مسائل، انسان را به صبر، تحمل و بردباری دعوت می‌کند.

وی افزود: صبر و استقامت تنها در برابر مشکلات فردی نیست، بلکه در برابر دشمنانی که از هر طرف به مردم فشار وارد می‌کنند نیز باید پایداری کرد.

ملک‌مکان با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی، تحریم‌ها، جنگ و دیگر مشکلات ناشی از اقدامات دشمن ادامه داد: در برابر این فشارها باید پایداری کرد و عقب‌نشینی نکرد؛ چراکه اگر دشمن فشار آورد، نباید کوتاه آمد و باید محکم ایستاد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره ضرورت مقاومت در برابر دشمن گفت: اگر انسان یک قدم عقب‌نشینی کند، دشمن قدم‌های بیشتری جلو می‌آید، اما اگر ایستادگی کند، دشمن ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد و این موضوع در تاریخ انقلاب اسلامی نیز تجربه شده است.

صبر، اتحاد و تقوا؛ توصیه‌های قرآن برای عبور از سختی‌ها

ملک‌مکان در ادامه با اشاره به یکی دیگر از توصیه‌های قرآن کریم، بر ضرورت حفظ ارتباط با خداوند و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و گفت: نباید انسان به قدرت خودش تکیه کند و تصور کند هرچه دارد از خودش است، بلکه باید ارتباط خود را با خدا و پیشوایان دینی حفظ کند.

وی افزود: در برخی تفاسیر، این توصیه به معنای دعوت دیگران به صبر و همچنین ایجاد پیوند و رابطه میان مردم و شکل‌گیری اتحاد و وحدت تفسیر شده است.

ملک‌مکان با اشاره به توصیه قرآن به تقوای الهی بیان کرد: انسان باید خود را کنترل کند و از گناه پرهیز داشته باشد و در کنار صبر و استقامت، تقوای الهی را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در بیش از ۲۰۰ شب گذشته گفت: امام صادق(ع) صبر را در عرصه‌های مختلف تفسیر کرده‌اند؛ از جمله صبر در انجام واجبات، صبر در برابر مشکلات و ایستادگی در برابر دشمنان.

ایستادگی در برابر دشمن بدون یأس و اضطراب

ملک مکان با تأکید بر ضرورت استمرار تکالیف دینی گفت: تکالیف الهی تنها به نماز و روزه محدود نمی‌شود و انسان نباید در انجام وظایف خود خسته شود، چراکه این تکالیف در تأمین امنیت و استحکام جامعه نقش دارد.

وی ادامه داد: در برابر دشمن نباید احساس شکست، یأس، ناامیدی و اضطراب کرد، بلکه باید محکم ایستاد و مقاومت کرد.

ملک‌مکان با اشاره به تفاوت نگاه مؤمنان و دشمنان به مرگ در میدان مبارزه گفت: ما معتقدیم اگر در مسیر دفاع و مقاومت کشته شویم، این شهادت برای ما سعادت و دارای پاداش الهی است، اما دشمن برای اهداف مادی و دنیوی وارد میدان شده و چنین اعتقادی ندارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن و توصیه‌های پیشوایان دینی باید مقاومت و ایستادگی کرد و با حفظ روحیه، وحدت و امید، منتظر پیروزی نهایی بود.