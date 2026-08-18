ولدان: باید قرآن را از ذهن به متن زندگی منتقل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه در نخستین جلسه مجمع کارگروههای تخصصی شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس که با هدف همافزایی، هماهنگی و برنامهریزی برای تحقق چشماندازهای پیشبینیشده برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید و عالیقدر یک عمر قرآنی زیست و قرآنی حکمرانی کرد و در نهایت نیز قرآنی به شهادت رسید.
وی افزود: آن شهید به ما آموخت که قرآن را باید از فضای فکر و ذهن به عرصه زندگی آورد و قواعد زندگی را مطابق سنن الهی به کار بست؛ چراکه در غیر این صورت نمیتوان مسیر بندگی و سلوک را مطابق فرامین الهی طی کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مسائل و چالشهای موجود در مسیر رشد جامعه، بیان کرد: امروز با مسائل جدی در رشد جامعه و حرکتهای نامتوازن مواجه هستیم و جنگ شناختی نیز به یک جنگ فراگیر و فعال تبدیل شده که پیچیدگی بسیاری دارد.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: هرچه به پیش میرویم به دوران آخرالزمانی نزدیکتر میشویم و سرعت و وسعت تحولات و فتنهها افزایش مییابد؛ در چنین شرایطی جز قرآن راهکاری نداریم.
وی با تأکید بر اینکه تنها راه گفتمانسازی، انتقال قرآن از ذهن به متن زندگی است، گفت: اعضای شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان باید بهعنوان یک جمع تسهیلگر عمل کنند و ظرفیتهای موجود و ظرفیتهایی را که میتوان فراهم کرد، در مسیر خدمت به قرآن و جامعه به کار گیرند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر مواسات و همدلی، افزود: در دوران کرونا حمایتهای مؤمنانه و مفهوم «مواسات» که در زیارت حضرت ابوالفضل (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته، نمود پیدا کرد و باید این روحیه را در جامعه تقویت کنیم.
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، گفت: ما نیز باید بتوانیم شیرینی زندگی با قرآن را برای مردم ملموس کنیم و کاری کنیم که آموزههای قرآنی در زندگی مردم جریان پیدا کند.
وی با ابراز تأسف از اینکه قرآن در بسیاری از موارد صرفاً خوانده شده و کمتر طعم آن در زندگی چشیده شده است، اظهار کرد: به تعبیر اهلبیت (ع)، اگر زیباییهای کلام اهلبیت (ع) برای مردم تبیین شود، مردم مشتاقانه به این مسیر گرایش خواهند یافت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: امروز در سراسر جهان موجی از توجه به حقیقت دین در حال شکلگیری است و هر انسانی که از وجدان بیداری برخوردار باشد، به سمت این حقیقت حرکت میکند.
وی با تأکید بر ظرفیت نور ولایت برای هدایت جامعه بشری به سمت قلههای انسانی، گفت: میتوان با تکیه بر نور ولایت، حرکت جامعه بشری را به سمت قلههای رفیع انسانی هدایت کرد؛ همان تصویری که رهبر شهیدمان با تأکید بر ظرفیت جوانان «گام دومی» ترسیم کرده بودند.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: هنر ما این است که فناوری جامعهساز قرآن را از حصار ذهن خارج کرده و به منصه ظهور اجتماعی برسانیم تا افراد در برابر هجوم شبهات آخرالزمانی و فتنههای مختلف، با نوری روشن به سمت اهداف متعالی حرکت کنند.
وی در پایان بر ضرورت فعالسازی کارگروههای تخصصی در حوزههای حفظ، تفسیر و تدبر قرآن تأکید کرد و گفت: امروز عطش جهانی برای درک منویات امامان انقلاب بر پایه مستندات قرآنی وجود دارد و این پیامها در سطح بینالملل مخاطبان فراوانی دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: در این استان تمامی زیرساختها را در اختیار داریم و تنها حلقه مفقوده، هنر استفاده از این ظرفیتها برای دستیابی به یک گفتمانسازی قرآنی و فراگیر است.
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