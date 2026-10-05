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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

یحیی سریع: پهپاد «وینگ لونگ ۲» ارتش سعودی سرنگون شد

یحیی سریع: پهپاد «وینگ لونگ ۲» ارتش سعودی سرنگون شد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی پهپاد «وینگ لونگ ۲» عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای یمنی موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به نیروهای عربستان شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد که این پهپاد هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز هدف قرار گرفت و با استفاده از یک سلاح مناسب سرنگون شد.

این درحالی است که حملات جنگنده های سعودی به صنعا ادامه دارد.

وزارت بهداشت یمن از شهادت و زخمی شدن ۹ غیرنظامی از جمله یک دختربچه در جریان حملات هوایی عربستان به صنعا خبر داد.

جنگنده‌های سعودی همچنین مناطقی از صعده در شمال یمن را نیز بمباران کردند.

کد مطلب 6968778

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