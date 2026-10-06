به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، فاطمه عباسی اظهار داشت: در راستای هدفمندسازی و ارتقای اثربخشی حمایت‌های اجتماعی، زیرسامانه الکترونیک «کمک‌هزینه بهداشتی» در شهریور ماه سال جاری توسط سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شد و این اقدام، گامی موثر در مسیر استقرار نظام حمایت‌های مبتنی بر نیاز و توزیع عادلانه و شناسایی به هنگام به شمار می‌رود.

وی افزود: این زیرسامانه با عبور از رویکردهای یکسان‌نگر در ارائه حمایت ، با تمرکز بر نیاز واقعی، میزان وابستگی بهداشتی و شرایط فردی افراد دارای معلولیت طراحی شده است تا حمایت‌های بهداشتی متناسب با شدت مشکل بهداشتی هر فرد اختصاص یابد.

عباسی گفت: این رویکرد، به‌ویژه برای افرادی که به دلیل نوع و شدت آسیب یا اختلال در عملکرد اندام‌های دفعی و ادراری، نیازمند استفاده مستمر از اقلام و ملزومات بهداشتی هستند، امکان بهره‌مندی از حمایت متناسب تر با نیاز را فراهم می‌کند درصورتی که پیشتر، همه افراد به طور یکسان و بدون درنظر گرفتن شدت کنترل دفعی یا ادراری از کمک هزینه بهداشتی بهره مند می شدند .

وی افزود: با راه‌اندازی این زیرسامانه، فرآیند ثبت، بررسی، تأیید و پرداخت کمک‌هزینه‌های بهداشتی در بستر کاملا الکترونیک ساماندهی شده و ضمن کاهش فرآیندهای دستی، زمان انتظار ارائه خدمت نیز کاهش یافته است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: ثبت منسجم اطلاعات و امکان رهگیری مراحل مختلف فرآیند از زمان ثبت درخواست تا پرداخت، از دیگر ظرفیت‌های این سامانه است که به ارتقای شفافیت، دقت و پاسخگویی در ارائه خدمات منجر می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدام، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای ورود تعداد بیشتر نیازمندان طراحی شده است. اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، امکان پایش مستمر ، بررسی الگوی نیاز و مصرف اقلام بهداشتی و تحلیل داده‌های مرتبط را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، پیش‌بینی نیازهای آتی و تصمیم‌گیری مؤثرتر در زمینه تأمین و تخصیص منابع قرار گیرد.

عباسی گفت: همچنین، ثبت و تجمیع اطلاعات در یک بستر واحد، امکان مستندسازی نیازهای واقعی جامعه هدف و ارائه تصویری دقیق‌تر از حجم و نوع حمایت‌های مورد نیاز را فراهم می‌سازد؛ موضوعی که می‌تواند در فرآیند برنامه‌ریزی و پیگیری تأمین اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی افراد دارای معلولیت مورد استفاده قرار گیرد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی افزود: راه‌اندازی زیرسامانه الکترونیک کمک‌هزینه بهداشتی، بخشی از رویکرد سازمان بهزیستی کشور برای حرکت از حمایت‌های عمومی و یکسان به سمت حمایت‌های عادلانه، هدفمند و مبتنی بر نیاز است؛ رویکردی که با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و داده، ضمن تسهیل و تسریع دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌های مورد نیاز، زمینه استفاده کارآمدتر از منابع و ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات را فراهم می‌کند.