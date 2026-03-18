آمادگی بهزیستی جهت بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده افراد دارای معلولیت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، در تشریح اقدامات این سازمان در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بهزیستی در کنار معلولان آسیب‌دیده از جنگ و مناسب‌سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت که از مهم‌ترین گام‌ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی این قشر است، اقدام می‌کند.

عباسی افزود: فراهم آوردن دسترسی ایمن و امکان زندگی مستقل برای آنان نه‌تنها به توانمندسازی فردی کمک می‌کند، بلکه از بروز آسیب‌های ثانویه جسمی و روانی نیز پیشگیری می‌کند.

مناسب‌سازی ۱۵ هزار منزل

وی بیان کرد: سازمان بهزیستی کشور همچون سنوات گذشته با هدف تسهیل شرایط زندگی معلولان طی سال ۱۴۰۴ موفق به انجام بیش از ۱۵ هزار مورد مناسب‌سازی منزل و محیط زندگی افراد دارای معلولیت در سراسر کشور شده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی درباره آسیب به مددجویان این سازمان در جنگ ادامه داد: در شرایط جنگ تحمیلی رمضان بر اساس آخرین آمار موجود در شهرها، منازل ۱۷۴ نفر از افراد دارای معلولیت آسیب‌دیده است که تحت پوشش حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفتند.

وی گفت: در روستاها نیز منازل ۴۲۹ نفر از افراد دارای معلولیت، مشمول خسارت‌های ناشی از جنگ شده است.

عباسی تأکید کرد: حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی جهت مناسب‌سازی منازل جدید افراد دارای معلولیت، برآوردهای لازم جهت تخصیص اعتبار انجام داده است.

وی افزود: این سازمان آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازسازی و تطبیق محیط زندگی این افراد با شرایط استاندارد اقدام کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در پایان گفت: حمایت از افراد دارای معلولیت به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده همچنان از اولویت‌های اصلی این سازمان برای سال‌های پیش‌رو خواهد بود.