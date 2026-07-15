زهرا نوع‌پرست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۶۸۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند که نزدیک به نیمی از این افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند.

وی افزود: امروز در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج حضور داریم و این برنامه در راستای مسئولیت اجتماعی و با عنوان «فراخوان همدلی» اجرا شده است؛ در این طرح، سازمان بهزیستی و شرکت ملی نفت ایران در زمینه تأمین تجهیزات توانبخشی همکاری کردند.

مدیرکل توانبخشی حرفه‌ای و توان‌پزشکی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهدای ویلچرهای برقی به افراد دارای معلولیت گفت: ویلچر برقی یک وسیله کمک‌توانبخشی تخصصی است و برخلاف تصور عمومی، برای همه افراد دارای معلولیت مناسب نیست، بلکه افرادی که در استفاده از دست‌ها دچار محدودیت هستند یا نقش اجتماعی فعال‌تری دارند، می‌توانند از این وسیله بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: پس از بررسی شاخص‌های لازم، ویلچرهای برقی به افرادی که شرایط دریافت این وسیله را داشتند اختصاص یافت تا بتوانند حضور و مشارکت اجتماعی بیشتری داشته باشند.

نوع پرست همچنین درباره حمایت‌های بهداشتی سازمان بهزیستی گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان، پرداخت کمک‌هزینه بهداشتی به افراد دارای معلولیت است که امسال با حمایت ریاست سازمان بهزیستی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، میزان این کمک‌هزینه بر اساس نوع و شدت بی‌اختیاری افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل توانبخشی حرفه‌ای و توان‌پزشکی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: پیش از این سرانه کمک‌هزینه بهداشتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که اکنون برای افراد دارای شدت بالای نیاز تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته است که این افزایش با هدف حمایت بیشتر از افراد دارای معلولیت و ارتقای کیفیت زندگی آنان انجام شده است.