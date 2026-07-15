به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نوع‌پرست ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسمی با حضور شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی، با قدردانی از همراهی دستگاه‌های دولتی، بخش غیردولتی و خیرین در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌ها و شرکای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف سازمان بهزیستی برای ارتقای استقلال فردی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه تأمین وسایل کمک‌توانبخشی افزود: تأمین حداقل‌های مورد نیاز یک فرد دارای معلولیت، از عصای سفید و واکر گرفته تا تجهیزات پیشرفته و هوشمند، همواره از اولویت‌های سازمان بوده و همراهی خیرین و شرکای اجتماعی نقش مهمی در تسهیل این مسیر ایفا می‌کند.

افزایش معلولیت در سایه سالمندی و بیماری‌های غیرواگیر

مدیرکل توانبخشی آموزشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه آمار معلولیت در جهان و ایران روندی افزایشی دارد، گفت: بخشی از این روند ناشی از عوامل ژنتیکی است، اما سالمندی جمعیت، تغییر سبک زندگی و افزایش بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشار خون و سکته‌های مغزی، از مهم‌ترین عوامل افزایش معلولیت‌های اکتسابی به شمار می‌روند.

وی افزود: اگرچه پیشگیری همواره اولویت نخست سازمان بهزیستی است و اقداماتی همچون مشاوره‌های ژنتیک، به‌ویژه در پیشگیری از معلولیت‌های شنوایی، نتایج مؤثری داشته است، اما چرخه معلولیت اقتضا می‌کند برنامه‌ریزی‌های چندجانبه و همکاری همه دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

۸۰ درصد مددجویان در هفت دهک نخست درآمدی قرار دارند

نوع پرست با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، تصریح کرد: نزدیک به ۸۰ درصد این افراد در هفت دهک نخست درآمدی قرار دارند و همین موضوع ضرورت حمایت‌های هدفمند و تقویت خدمات توانبخشی را دوچندان می‌کند.

دسترس‌پذیری؛ نخستین راهبرد توانمندسازی

مدیرکل توانبخشی آموزشی سازمان بهزیستی با تشریح راهبردهای اصلی این سازمان گفت: دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی نخستین راهبرد بهزیستی است که علاوه بر مناسب‌سازی فیزیکی معابر، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، شامل مناسب‌سازی نگرشی نیز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حضور افراد دارای معلولیت در جامعه با موانع ذهنی و فرهنگی مواجه نباشد.

وی ادامه داد: تلفیق اجتماعی دومین راهبرد سازمان است و در همین راستا، دسترس‌پذیر شدن مدارس و فراهم شدن امکان حضور دانش‌آموزان دارای معلولیت در مدارس عادی از موضوعات مهمی است که باید با همکاری آموزش و پرورش دنبال شود.

نوع‌پرست توسعه مشارکت‌های مردمی، تخصصی و بین‌بخشی را سومین راهبرد سازمان برشمرد و گفت: مراکز غیردولتی، خیرین، متخصصان و دستگاه‌های اجرایی، بازوان توانمند سازمان بهزیستی در ارائه خدمات به جامعه هدف هستند.

بهزیستی به تنهایی قادر به تأمین همه هزینه‌ها نیست

وی با تأکید بر نقش مراکز غیردولتی در ارائه خدمات توانبخشی اظهار کرد: سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به تأمین تمامی هزینه‌های تمام‌شده خدمات در این مراکز نیست و ادامه فعالیت آن‌ها مرهون ایثار، همراهی خیرین و مسئولیت‌پذیری شرکای اجتماعی است.

توزیع تجهیزات توانبخشی بر اساس ارزیابی تخصصی

مدیرکل توانبخشی آموزشی سازمان بهزیستی در ادامه به نحوه توزیع تجهیزات پیشرفته توانبخشی از جمله ویلچرهای برقی اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان در واگذاری وسایل کمک‌توانبخشی مبتنی بر ارزیابی تخصصی، نیاز واقعی و میزان اثربخشی تجهیزات است.

وی افزود: ویلچر برقی صرفاً یک وسیله جابه‌جایی نیست، بلکه واگذاری آن مستلزم بررسی دقیق شرایط جسمی، توانایی ذهنی، سن، قدرت استفاده از اندام‌های فوقانی و میزان مشارکت اجتماعی فرد است.

نوع‌پرست تصریح کرد: هدف سازمان صرفاً تأمین یک وسیله نیست، بلکه افزایش استقلال فردی و امکان حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه است؛ از این رو در انتخاب تجهیزات، وسایل سبک، قابل حمل، استاندارد و متناسب با نیاز مددجو در اولویت قرار دارند.

نقش اجتماعی، یکی از شاخص‌های اولویت‌بندی دریافت تجهیزات

وی بیان کرد: در فرآیند تخصیص تجهیزات خاص، افرادی که نقش اجتماعی فعال‌تر و مؤثرتری دارند، در چارچوب ضوابط کارشناسی در اولویت قرار می‌گیرند تا امکان تداوم فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی آنان بیش از پیش فراهم شود.

حمایت از تجهیزات استاندارد و تولیدات باکیفیت

مدیرکل توانبخشی آموزشی سازمان بهزیستی با تأکید بر حمایت سازمان از تأمین تجهیزات استاندارد گفت: سیاست سازمان حرکت به سمت استفاده از تجهیزات سبک، باکیفیت و دارای فناوری روز است تا بتواند بیشترین کارایی را در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش حوادث، به‌ویژه تصادفات، در افزایش معلولیت‌های اکتسابی، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌ها، توسعه خدمات توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت تأکید کرد و از همراهی خیرین، مراکز غیردولتی و مجموعه‌هایی همچون شرکت ملی نفت ایران در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی کرد.