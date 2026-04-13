افزایش  ۸۰ تا ۹۰ درصدی حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:هزینه های بسیار بالای مراقبت و اهمیت تـداوم حضور فرد دارای معلولیت در کـانون خـانواده، حمایت سازمان بهزیستی از خانواده های افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را ضـروری نموده و در اولویت نظام مسائل این سازمان قرار داده است تا علاوه بر کـاهش بـار مراقبتی خانواده وتقویت توانمنـدی خانواده جهت مراقبت از فرد دارای معلولیت، زمینه حضور مداوم گروه هدف را در کنار خانواده فراهم نماید.

وی افزود:با عنایت به سیاست های رفع فقر و تامین رفاه اجتماعی در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاثیر بسیار بالای حق پرسـتاری درتوانمنـدسازی خـانواده جهت مراقبت از فرد دارای معلولیت درکانون گرم خانه، در نظر است در سال جاری کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و افراد دارای اختلال طیف اتیسم ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ و حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. عباسی گفت:برنامه ریزی برای تصویب این کمک هزینه به میزان یاد شده و تحقق در ماه اول سال که ماحصل تلاش پیگیر و مستمر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان بوده ، امکان پرداخت کمک هزینه موصوف را از ابتدای سال به خانواده های دارای شرایط دریافت حق پرستاری فراهم می نماید.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت:امید داریم رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی در این بخش و تسهیل پرداخت از ابتدای سال جاری، گامی در مسیر حمایت از خانواده هایی که نگهداری و مراقبت از اعضای دارای معلولیت خود را متقبل شده اند، باشد.