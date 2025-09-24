  1. جامعه
واریز سرانه ۱.۵ میلیون تومانی برای تأمین لوازم بهداشتی معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از پرداخت سرانه ۱۵ میلیون ریالی به عنوان کمک هزینه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت واجد شرایط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، پیرو وعده سازمان بهزیستی در خصوص افزایش سرانه کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی از پرداخت سرانه ۱۵ میلیون ریالی به عنوان کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت واجد شرایط خبر داد.

وی افزود: بدین ترتیب سرانه تأمین لوازم بهداشتی مورد نیاز این گروه از خدمت گیرندگان با ۶۷ درصد رشد، از مبلغ ۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۵ میلیون ریال افزایش یافته است. افراد دارای معلولیت پس از تأیید کمیسیون پزشکی، کمیته توانبخشی و ثبت و تأیید در سامانه‌های الکترونیک مرتبط سازمان بهزیستی به عنوان واجد شرایط دریافت کمک هزینه شناخته می‌شوند.

در پایان عباسی گفت: همچنین امکان پرداخت کمک هزینه مذکور برای تمامی کودکان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید زیر سه سال، میسر است.

