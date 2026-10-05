به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت: ما برای مقابله با حملات حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی)، از جمله در زمینه‌ های برنامه‌ ریزی، تبادل اطلاعات و سوخت‌ رسانی، به عربستان سعودی کمک می‌کنیم.

این مقام آمریکایی سپس ادامه داد: عربستان برای دفاع از حریم هوایی خود و پشتیبانی از نیروهای مخالف حوثی‌ها، از قابلیت‌ های سوخت‌ رسانی ما بهره می‌ برد. حدود ۲۰۰ مشاور آمریکایی در مراکز برنامه‌ریزی عربستان مشغول ارائه مشاوره هستند. مشاوران آمریکایی به نیروهای سعودی در انجام کارآمد و مؤثر عملیات تعیین اهداف کمک می‌کنند.

مقام آمریکایی مذکور مدعی شد: ما هیچ هدف خاصی را در آنجا دنبال نمی‌کنیم.

این در حالیست که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز ساعاتی پیش در گزارشی فاش کرد که مزدوران تحت حمایت عربستان و نیروهای ریاض علیه ارتش و مبارزان یمنی اعلام جنگ کرده اند. به گفته مقامات کنونی و پیشین آمریکا، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده در عربستان حضور دارند و به این کشور در ارائه کمک به مزدوران کمک می کنند.

به گفته یک مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکایی، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی آمریکایی در مراکز فرماندهی داخل پادشاهی به دولت عربستان سعودی کمک می‌کنند و به تجزیه و تحلیل و انتخاب اهداف در یمن کمک می‌کنند.

نیویورک تایمز افزود: افراد آگاه افزودند که آمریکا همچنین سوخت‌ رسانی هوایی را برای هواپیماهای جنگی سعودی که گشت‌های هوایی انجام می‌ دهند، فراهم می‌کند.