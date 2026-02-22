مرادی: ۷۸۷ هزار بارنامه در گیلان صادر شده است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آمار ۱۱ ماهه سال جاری، از صدور ۷۸۷ هزار فقره بارنامه و جابهجایی بیش از ۱۰ میلیون و ۷۸۷ هزار تن کالا در استان خبر داد و گفت: حملونقل کالای جادهای یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی استان به شمار میرود و نقش مهمی در پشتیبانی از چرخه تولید و توزیع کالا ایفا میکند.
وی با اشاره به فعالیت پایانههای بار استان افزود: در حال حاضر چهار پایانه بار دولتی و خصوصی در سطح استان فعال هستند و با ارائه خدمات مطلوب به رانندگان و شرکتها، فرآیند بارگیری و جابهجایی کالا با سرعت، دقت و ایمنی بالا انجام میشود.
مرادی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان و شرکتها گفت: تلاش شده تا صدور بارنامهها و جابهجایی کالا با شفافیت کامل انجام شود و از ظرفیتهای موجود در پایانهها برای ساماندهی ناوگان استفاده شود.
وی ادامه داد: همکاری مستمر با بخش خصوصی و تشکلهای صنفی یکی از اولویتهای ماست تا ضمن حمایت از فعالان حوزه حملونقل، بهرهوری و ایمنی ناوگان افزایش یابد و فرآیند جابهجایی کالا برای همه طرفها تسهیل شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در پایان خاطرنشان کرد: با فراهم بودن زیرساختهای پایانهای و پایش دقیق عملکرد شرکتها، انتظار داریم حملونقل کالا در استان همواره روندی منظم و ایمن داشته باشد و بتوانیم نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و حمایت از تولید و توزیع کالا ایفا کنیم.
