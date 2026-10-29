به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل کالای استان در هفت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۵۰۸ هزار بارنامه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا صادر شده و میزان بار جابه‌جا شده به ۹ میلیون و ۹۶۱ هزار تن رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان و نیروی انسانی فعال در بخش حمل‌ونقل کالا افزود: گیلان دارای هفت هزار و ۳۵۶ دستگاه ناوگان باری فعال و ۹ هزار و ۲۷۰ راننده فعال در این حوزه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به فعالیت ناوگان وانت‌بار در بخش حمل‌ونقل کالا تصریح کرد: ۲ هزار و ۲۹۹ دستگاه وانت و ۵۷ راننده نیز در این بخش فعالیت دارند.

مرادی با بیان اینکه ۱۷۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: زیرساخت‌های پایانه‌ای حمل‌ونقل کالا در گیلان شامل سه پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان، بر اهمیت فعالیت ناوگان باری، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در جابه‌جایی کالا و پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا تأکید کرد.