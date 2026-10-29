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۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۸

جابه‌جایی بیش از ۹ میلیون تُن کالا طی هفت ماه در گیلان

جابه‌جایی بیش از ۹ میلیون تُن کالا طی هفت ماه در گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از ثبت جابه‌جایی ۹ میلیون و ۹۶۱ هزار تُن کالا در استان طی هفت ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل کالای استان در هفت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۵۰۸ هزار بارنامه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا صادر شده و میزان بار جابه‌جا شده به ۹ میلیون و ۹۶۱ هزار تن رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان و نیروی انسانی فعال در بخش حمل‌ونقل کالا افزود: گیلان دارای هفت هزار و ۳۵۶ دستگاه ناوگان باری فعال و ۹ هزار و ۲۷۰ راننده فعال در این حوزه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به فعالیت ناوگان وانت‌بار در بخش حمل‌ونقل کالا تصریح کرد: ۲ هزار و ۲۹۹ دستگاه وانت و ۵۷ راننده نیز در این بخش فعالیت دارند.

مرادی با بیان اینکه ۱۷۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: زیرساخت‌های پایانه‌ای حمل‌ونقل کالا در گیلان شامل سه پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان، بر اهمیت فعالیت ناوگان باری، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در جابه‌جایی کالا و پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا تأکید کرد.

کد مطلب 6993223

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