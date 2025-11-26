حدادی: بیش از ۷ میلیون تن کالا در گیلان جا به‌ جا شد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل کالای استان در این مدت اظهار کرد: طی هشت‌ماهه سال جاری ۵۳۹ هزار و ۴۲۹ بارنامه در گیلان صادر شده که بیانگر فعالیت مستمر و پویای ناوگان حمل‌ونقل کالا در استان است.

وی با اشاره به اینکه میزان تناژ کالای حمل‌شده در این بازه زمانی به بیش از ۷ میلیون تن رسیده است، افزود: ناوگان حمل‌ونقل گیلان سهم قابل توجهی در جابه‌جایی کالا در سطح کشور دارد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان ادامه داد: هم‌اکنون ۷ هزار و ۱۰۱ دستگاه ناوگان باربری در استان فعال است و ۹ هزار و ۶۲ راننده نیز در این حوزه خدمت‌رسانی می‌کنند.

حدادی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌ها و پایانه‌های حمل‌ونقل نقش مهمی در نظم‌بخشی به جریان جابه‌جایی کالا دارد، گفت: در حال حاضر ۱۷۲ شرکت حمل‌ونقل کالای جاده‌ای در گیلان فعال هستند و استان دارای سه پایانه دولتی و یک پایانه خصوصی در لوشان است.

وی تأکید کرد: این آمارها نشان‌دهنده ظرفیت بالای گیلان در بخش حمل‌ونقل کالاست و بیانگر نقش مؤثر استان در تأمین و انتقال کالا در سطح کشور است.