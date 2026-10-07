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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

تجلیل از رانندگان حمل‌ و نقل عمومی گیلان در هفته فراجا

تجلیل از رانندگان حمل‌ و نقل عمومی گیلان در هفته فراجا

رشت- همزمان با هفته فراجا آیین تجلیل از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر گیلان به پاس نقش مؤثر در جابه‌جایی ایمن بار و مسافر با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از جمعی از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری در بخش‌های بار و مسافر استان گیلان بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته فراجا و با هدف قدردانی از تلاش فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فریبرز مرادی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان و محمد صالحی فرمانده پلیس‌راه استان همراه بود، از رانندگانی که نقش مؤثری در جابه‌جایی کالا، انتقال مسافران و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در محورهای مواصلاتی استان دارند، تقدیر شد.

مسئولان حاضر در مراسم با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، توجه به ایمنی تردد، مسئولیت‌پذیری، رعایت حقوق مسافران و تعامل سازنده رانندگان با مجموعه راهداری و پلیس‌راه، نقش این قشر در ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای را مهم و اثرگذار توصیف کردند.

در پایان، با اهدای لوح تقدیر از رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر برون‌شهری به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در مسیر خدمت‌رسانی و افزایش ایمنی تردد در جاده‌های استان تجلیل شد.

کد مطلب 6970950

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