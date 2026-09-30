مهار حریق ۳ هکتاری در ارسباران با مشارکت جوامع محلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ روز چهارشنبه در تشریح این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴ روز دوشنبه پنجم مهر، در پی گزارش اهالی روستای طوعلی علیا مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در اراضی زراعی و مراتع پیرامون روستا، بلافاصله با هماهنگی انجام‌شده، همیاران محیط‌زیست، مأموران اداره پارک ملی ارسباران و نیروهای محیط‌زیست شهرستان با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور نیروهای عملیاتی در محل، عملیات مهار حریق از دو مسیر و با تشکیل چند گروه متشکل از نیروهای محیط‌زیست، اهالی روستا، بسیج و سپاه آغاز شد و با تلاش هماهنگ و مستمر نیروها، آتش پس از حدود یک‌ونیم ساعت به‌طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به وسعت آتش‌سوزی گفت: در این حادثه حدود سه هکتار از اراضی زراعی و مراتع حاشیه روستای طوعلی علیا در محدوده منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ارسباران طعمه حریق شد.

رئیس پارک ملی ارسباران ادامه داد: بخشی از پوشش گیاهی منطقه شامل گونه‌هایی همچون گون، سیاه‌تلو، انار، بلوط و سایر گونه‌های درختی و درختچه‌ای نیز در این آتش‌سوزی دچار آسیب شد.

وی با قدردانی از حضور مسئولانه و همکاری مؤثر اهالی روستا، بسیج و سپاه، همیاران محیط‌زیست و نیروهای عملیاتی، همدلی و مشارکت جوامع محلی را یکی از مؤلفه‌های مهم در واکنش سریع به حوادث و صیانت از عرصه‌های ارزشمند طبیعی دانست.

وی بر ضرورت تداوم همکاری میان نیروهای محیط‌زیست و جوامع محلی برای پیشگیری و مهار سریع حریق در مناطق طبیعی تأکید کرد.