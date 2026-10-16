کشف لاشه ۸ خرگوش وحشی از شکارچیان غیرمجاز در سهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی در جریان گشت‌زنی و کنترل شبانه مناطق تحت مدیریت، تعدادی شکارچی غیرمجاز را در اراضی روستای عنصرود، واقع در منطقه حفاظت‌شده سهند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، هشت لاشه خرگوش وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با اشاره به تجهیزات کشف‌شده از شکارچیان بیان کرد: یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی تک‌لول، یک دستگاه نورافکن، دو عدد چراغ‌قوه و ۴۸ عدد فشنگ شکاری نیز از آنان به دست آمد.

حسن‌زاده با تأکید بر تداوم نظارت بر مناطق حفاظت‌شده استان گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با انجام گشت‌های شبانه، تخلفات زیست‌محیطی را رصد می‌کنند و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی حفاظت از حیات وحش و صیانت از گونه‌های جانوری در مناطق تحت مدیریت را از محورهای فعالیت این یگان برشمرد و از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده شکار یا صید غیرمجاز، موضوع را برای پیگیری قانونی به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.