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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۰

کشف لاشه ۸ خرگوش وحشی از شکارچیان غیرمجاز در سهند

کشف لاشه ۸ خرگوش وحشی از شکارچیان غیرمجاز در سهند

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی از دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده سهند و کشف لاشه هشت خرگوش وحشی از آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی در جریان گشت‌زنی و کنترل شبانه مناطق تحت مدیریت، تعدادی شکارچی غیرمجاز را در اراضی روستای عنصرود، واقع در منطقه حفاظت‌شده سهند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، هشت لاشه خرگوش وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با اشاره به تجهیزات کشف‌شده از شکارچیان بیان کرد: یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی تک‌لول، یک دستگاه نورافکن، دو عدد چراغ‌قوه و ۴۸ عدد فشنگ شکاری نیز از آنان به دست آمد.

حسن‌زاده با تأکید بر تداوم نظارت بر مناطق حفاظت‌شده استان گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با انجام گشت‌های شبانه، تخلفات زیست‌محیطی را رصد می‌کنند و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی حفاظت از حیات وحش و صیانت از گونه‌های جانوری در مناطق تحت مدیریت را از محورهای فعالیت این یگان برشمرد و از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده شکار یا صید غیرمجاز، موضوع را برای پیگیری قانونی به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6979242

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