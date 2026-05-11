  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

رهاسازی ۳ پرنده شکاری در طبیعت مراغه

رهاسازی ۳ پرنده شکاری در طبیعت مراغه

مراغه- رئیس حفاظت محیط‌زیست مراغه از رهاسازی سه پرنده شکاری، شامل عقاب، لک لک و جغد در طبیعت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زارع روز دوشنبه اظهار کرد: این پرنده‌ها پس از پس از یک ماه تیمار و مراقبت در طبیعت مراغه رها شدند.

وی افزود: پرنده‌های شکاری توسط حامیان حیات‌وحش و دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط‌زیست مراغه ، تحویل داده شده بودند و پس از اطمینان از توانایی پرواز در طبیعت رهاسازی شدند.

‌ رئیس حفاظت محیط‌زیست مراغه اضافه کرد: انگیزه اصلی این اقدام، بازگرداندن گونه‌های آسیب‌دیده به زیستگاه طبیعی و تقویت جمعیت پرندگان شکاری در منطقه است.

مراتع و دامنه‌های کوه سهند، زیستگاه انواع پرندگان و حیوانات وحشی از جمله خرس، بز کوهی، گرگ، گراز، خرگوش، انواع گربه‌های وحشی، عقاب، کبک، جغد، کبوترچاهی، شاهین و انواع پرندگان کنار آبزی است.

کد مطلب 6826254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها