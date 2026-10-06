به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمی شامگاه سه شنبه، در اجتماع شبانه مردم سنندج با اشاره به اهمیت جایگاه راهبردی ایران در منطقه اظهار کرد: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم اقتصادی و برخورداری از منابع انرژی، همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده است.

وی با بیان اینکه شناخت اهداف و سیاست‌های قدرت‌های استکباری برای نسل جوان ضروری است، افزود: جوانان باید بدانند بسیاری از تحولات و فشارهایی که امروز علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، ریشه در منافع راهبردی قدرت‌های خارجی دارد.

استاد دانشگاه ملی مهارت همدان با تأکید بر اینکه دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، انسجام ملی ایران را هدف قرار دهند، گفت: مردم ایران در حوادث مختلف نشان داده‌اند که در زمان بحران در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تفاوت‌های قومی و مذهبی نمی‌تواند مانع همدلی آنان شود.

قاسمی با اشاره به مردم استان‌های غربی کشور از جمله کردستان، همدان، کرمانشاه و ایلام بیان کرد: مردم این مناطق در طول سال‌های مختلف در برابر تهدیدها و مشکلات در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و امروز نیز باید اجازه ندهند دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.

ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل جوان

وی با تأکید بر نقش رسانه در شکل‌دهی به افکار عمومی اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند از طریق رسانه روایت خود را به نسل جوان منتقل کند و از همین رو افزایش سواد رسانه‌ای و آگاهی جوانان نسبت به تحولات منطقه اهمیت بسیاری دارد.

استاد دانشگاه ملی مهارت همدان افزود: جوانان باید تاریخ و رفتار قدرت‌های بزرگ را مطالعه کنند تا بتوانند میان ادعاهای مطرح‌شده و واقعیت‌های موجود تفاوت قائل شوند.

قاسمی با اشاره به هفته فراجا، از تلاش نیروهای انتظامی و مسلح کشور قدردانی کرد و گفت: نیروهای مسلح و انتظامی در شرایط دشوار با ایستادگی و فداکاری از امنیت کشور و مردم دفاع کرده‌اند.

وی ادامه داد: بخش مهمی از امنیت امروز کشور حاصل تلاش نیروهایی است که گاهی ماه‌ها از خانواده‌های خود دور هستند و در مناطق مختلف کشور به انجام مأموریت می‌پردازند.

ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی

استاد دانشگاه ملی مهارت همدان با بیان اینکه مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی همچنان در میدان حضور دارند، تصریح کرد: امروز مسئولان باید بیش از گذشته برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تلاش کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: مردم با وجود گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی همچنان پای آرمان‌ها و اعتقادات خود ایستاده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز با کار و تلاش جهادی برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

وی در پایان گفت: دشمن تلاش دارد با ایجاد اختلاف و ناامیدی، مردم را از صحنه خارج کند، اما حفظ وحدت، هوشیاری و ایستادگی مردم می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.