https://mehrnews.com/x3dg4w ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6970225 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ تداوم حضور تبریزیها در دویستوبیستمین اجتماع شبانه تبریز- مردم تبریز در دویستوبیستمین اجتماع شبانه، بر تداوم همبستگی و حمایت از رهبری تأکید کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6970225 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۹مین شب ایستادگی تبریزیها در کنار رهبری ۲۲۱مین شب حضور تبریزیها در میدان همبستگی دویستوهفدهمین تجمع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری دویستوبیستوسومین شب همدلی تبریزیها در اجتماع مردمی تداوم اجتماع شبانه تبریزیها در «شبهای اقتدار ملی» کاروان ۲۵ نفره دوچرخهسواران ترکیه در اجتماع شبانه تبریز برچسبها تبریز اجتماع مردمی تجمع مردمی
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