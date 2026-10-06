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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷

تداوم حضور تبریزی‌ها در دویست‌وبیستمین اجتماع شبانه

تداوم حضور تبریزی‌ها در دویست‌وبیستمین اجتماع شبانه

تبریز- مردم تبریز در دویست‌وبیستمین اجتماع شبانه، بر تداوم همبستگی و حمایت از رهبری تأکید کردند.

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کد مطلب 6970225

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