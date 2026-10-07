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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشورو دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲ از ۱۵ مهرماه امکان استفاده ازاعتبار کالابرگ خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشورو دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲ از ۱۵ مهرماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود را خواهند داشت.

خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود.

خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از ۵ آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند.

تمام خانوارها تا پایان آذرماه فرصت خواهند داشت نسبت به خرید اقلام مشمول کالابرگ مهرماه اقدام کنند.

تأکید می‌شود هم‌وطنان عزیز برای پیگیری امور مربوط به کالابرگ، از مراجعه حضوری به ادارات دولتی خودداری کرده و صرفاً اخبار و اطلاعیه‌های رسمی دولت را از مراجع معتبر دنبال کنند.

کد مطلب 6970651
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • مسعود IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      20 1
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      من دیشب ساعت ۱ بامداد استعلام گرفتم نفری ۱۵۰۰ ریخته بودن تا دم صبح همون ۳میلیون برای دونفر بود الان رفتم سوپری ۳ونیم میلیون خرید کردم گفتم ۵۰۰هزارش ازکارت بکش گفت چقدره ریختن گفتم ۳میلیون کارت کشید گفت ۲میلیونه با گوشی استعلام گرفتم دیدم شده ۲میلیون ۱ونیم از پول خودم دادم آخه چرا مردم رو گول میزنین شب میریزین رو کارت صبح پسش میگیرین؟واقعا متاسفم
      • محمود IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        8 3
        من هم ساعت ۴صبح استعلام گرفتم ۶میلیون تومان بود صبح ساعت۹ دوباره موجودی گرفتم میگه ۴میلیون تومان شده ،شرمنده شدیم بخدا
    • رضا IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      29 1
      پاسخ
      وای چقد دارن به مردم وعده وعید دروغی میدن عجب مسئولان دروغگویی داریم
    • محمد IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      8 2
      پاسخ
      دفیقا برا منم ساعت سه صبح استعلام گرفتم دو نفره 3 میلیون ریخته بودن صبح رفتم خرید ساعت ده خریدمو کردم تو فروشگاه گفت 2 تومن موجودی داری مجبور شدم اندازه یه تومنو بذارم🤦🏻
    • محمود IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      8 1
      پاسخ
      چرا مبلغ افزایشی رو برداشتید به چه دلیل؟ پاسخگو هم نیستن!
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      4 4
      پاسخ
      خسته نباشین
      • مرسانا IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        9 5
        سلام صبح رفتم قبلش همراهم کشید مبلغ جدید رو داد، بعدمن وسایل گرفتم کارت زدم خطا زد ده دقیقه بعدهمون مبلغ قبلی رو داد، کسی نیست جواب ما رو بدهد علتش چیه، چرا از حسابمون پرید
    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      6 2
      پاسخ
      حضرات ازیک ماه پیش خودشان تبلیغ میکنند کالابرگ افزایش خواهدیافت ولی کوچکترین افزایشی نداشته ضمن اینکه برفرض یک میلیون کالابرگ چهارمیلیون تومان هم بشود ملت قدرت خرید قبل از حذف ارز ترجیحی را نخواهندداشت
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      9 1
      پاسخ
      صبح استعلام گرفتم ۷ونیم بود موجودی رفتم سوپری گفت دونیم برداشت نمیشه باز دوباره موجودی گرفتن گفت همون ۵ تومنه خب اگه نمیخاین اضافه کنید دروغ هم نگین

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