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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۳

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه قرار است برای حدود ۴۰ میلیون نفر مبلغ یارانه از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مهر ماه افزایش یابد که برای برخی انجام شد.

این افزایش برای بخش اعظمی از جامعه هدف منوط به خوداظهاری آنها در سامانه پنجره واحد دولت شده است که تاکید می‌شود فقط برای افرادی که پیامک این خوداظهاری ارسال شده اقدام به مراجعه و پر کردن فرم کنند.

حذف ارز ترجیحی از دی ۱۴۰۴ و افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی، قیمت بیشتر کالاهای اساسی را چند برابر کرده و بر اساس سند امنیت غذایی، مبلغ کالابرگ باید ماهانه با توجه به نرخ اقلام و نیز نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد.

گفتنی است، اعتبار کالابرگ مهر ماه تا پایان آبان ماه بوده و افراد می‌تواند در این فرصت اقدام به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه میوه و سبزیجات کنند.

کد مطلب 6978119
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      53 3
      پاسخ
      چرا کالابرگ برای من شارژ نشده آخر کد ملی ۶میباشد،،سهام عدالت هم ازاول نداشتم
      • ح اکبری IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        4 0
        اخر کد ملی من ۴ هست علت شارژ نشده کالابرگ سامانه خوداظهاری که خواستم وارد بشم گفت شامل نمیشود
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      42 2
      پاسخ
      برای من همان یک میلیون هم شارژ نشد؟
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      31 1
      پاسخ
      برای منم که هیچی ندارم شارژ نشده
      • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        کالا برگ منم شارژ نشده چرا کد ملی 3هستم نکنه یه تومنم حذف کردن
    • .. IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      30 1
      پاسخ
      واسه من همون یک میلیونم شارژ نشد
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      32 2
      پاسخ
      آخر کدملی 6 چرا کالا برگ شارژ نشده
    • جواد IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      29 2
      پاسخ
      از من هم شارژ نشده. خدا بگم چی کارتون کنه
      • علی IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        11 0
        چرا کالابرگ این ماه شارژ نشده رقم اخرکدملی 3
    • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      6 2
      پاسخ
      سلام ،کالابرگ من که آخر کدملی۶هست چرا شارژ نشده؟
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      9 0
      پاسخ
      منم نشده
    • سعید IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      11 1
      پاسخ
      کد ملی من 3 بود پیامک خود اظهاری هم اومد ولی همون کالابرگ قبلی هم شارز نشده
      • هومان پورانصاری IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        3 0
        رقم اخر کد ملی من 3 است ولی مبلغ واریزی 4788 میباشد.ممنون که رسیدگی میکنید.
    • ژیلا IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      9 0
      پاسخ
      برا ما کد ملی ۶ هست شارژ نشده انگار یه مشکلی هست
    • آرش IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      10 0
      پاسخ
      والا همون یک میلیون هم شارژ نشده
    • علیرضا IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      12 0
      پاسخ
      چراخبردروغ میزارید هنوز کالابرگ شارژر نشده
    • ماندیان IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      6 1
      پاسخ
      کالابرگ برای کدملی آخرش5 هست شارژ نشده؟
    • امید IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      7 0
      پاسخ
      برای من همان یک میلیونم شارژنشده کد 5
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      7 1
      پاسخ
      برامن چرا شارژ نشده
    • حمیدرضا وکیلی نژاد IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      6 0
      پاسخ
      سلام الان چندین ماه هست کالا برگ من شارژ نمیشود شماره آخر کدملی ۶ میباشد علت چیست لطفا
    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      8 1
      پاسخ
      مال من هم شارژ نشده چرا
    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      12 0
      پاسخ
      مال من آخر کد ملی ۳ هستش اضافه که نشده همون یک میلیون هم شارژ نشد چرا کسی اطلاع داره
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      10 0
      پاسخ
      چرا کالابرگ رو شارژ نکردید مال منم نیومده اون ۱ تومن هم قطع شد
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      11 0
      پاسخ
      برای ما شارژ نشده چرا
      • وحید IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        1 0
        برای منم رقم اخر کدملی 3 هست اصلا کالا برگ نریختن 25 مهر 1405 اضافه که نکردن بماند همونم نریختن چطور اعلام کردین واریز شده
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      7 0
      پاسخ
      تویی که خبر میدی شارژ شدن حالا بپرس چرا برا ما شارژ نشده اخر کد ملی 5
    • کریم IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر امروز شنبه ۲۵ مهر هست پس چرا کالابرگ شارژ نشد؟؟؟ خواهش میکنم لطفا پیگیری کنید.تشکر مرسی
    • علی IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      رقم کد ملی شش اصلا شارژ نشده و صفر زده نکنه کلا حذف کردین همون یک تومنه صدقه رو میدادین
    • احسان IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      برای منم همون یک میلیون هم شارژ نشده آخر کد ملی 4
    • اسحاق IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      چرا مال منم آخرش ۶هسش شارژ نشده
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      برای من که همیشه ۱۵ ماه شارژ میشد این ماه نشده هنوز تحت پوشش هم هستم
    • سمیه DE ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      برای منم شارژ نشده هنوز
    • رضا IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      قصد دولت فقطو فقط وقت تلف کردنه تا 500 هزار تومن افزایشی رو در مهر ماه که وعده داده بود به مردم ندن حالا خواهیم دید
    • مصطفی IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      کد ملی 5هستم هنوز برای من واریز نشده
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      کدملی۵ چراشارژنشده کالابرگ برای ما
      • badaghi87@gmail.com IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        من ساعت 5 صبح بیدار شدم تا الان درگیر کالام اخرش 4 چرا شارژ نشده یعنی چی اصن نمیفهمم چیشده میزنه صفر
    • مریم IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      7 0
      پاسخ
      شماره ملی من آخرش ۳ اصلا شارژ نشده چرا دروغ میگین خوب
    • رضا IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      همون کالابرگ همیشگی هم شارژ نشده
    • شهروند IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      شارژ نشد!!!!
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      برای منم َشارژ نشده آخر کد ملی ۵
    • رضانصرتی IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      6 0
      پاسخ
      سلام تا این لحظه واریز نشده لطفا اخبار تایید نشده نذارید
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگید.اصلا شارژ نشده
    • GB ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      لازم نکرده زیاد کنید.همون قبلی هم واریز نشده.
    • محمد IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من دهک یک هستم تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستم پیامک خوداظهاری برام‌اومد اما در دولت من گزینه خوداظهاری وجود نداره الان ار طریق ((بله)) انجامش دادم حالا موجودی کالابرگ چک کردم یک ریال هم شارژ نشده
    • US ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      علت عدم شارژ کالابرگ ۲۵ مهرماه ، ظاهرا با تداخل نشان دادن ساکنین خارج از کشور بوده وباید اثبات کنید که محل زندگی تون داخل ایران هست
      • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        1 0
        هزارتومن هم افزایش پیدا نکرده با این که بیماری دارم و درآمد هم ندارم
    • محمد IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      کد ملی من با شماره آخر 5هنوز شارژ نشده یک بچه زیر 5سال هم دارم که 4ماه هست کالابرگ سو تغذیه هم شارژ نمیشه حقوق ودرآمد من هم 6درجه زیر خط فقر هست
      • Mohamad IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        کد ملی ۵ واریز نشده خواهشا پیگیری کنید مگه میشه این همه آدم پیام بذارن دروغ بگن واریز نشده تو این اوضاع خراب اعصاب مردم رو به بازی نگیرید
    • علی IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      7 0
      پاسخ
      سلام من دهکم ۲ هست اخر کد ملی ۳ هست برا هیچ کس هنوز واریز نشده خوداظهاری همه چیز رو خراب کرد بجایی که درست کنه
    • علی IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 2
      پاسخ
      کالا برگ من هم شارژ نشده کدملی ۶
      • علی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        3 0
        کالای منم شارژنشده کدملی ۴
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگی انگار برای هیچ کس شارژ نشده
    • DE ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      چرا کالا برگ شارژ نشده خبر کذب میزارین
    • کاشی IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سلام کالا برگ ماهم شارژ نشده . نکنه حذفمون کردن . من که امیدم ماهانه به همین یه میلیون بود
    • سلیمانی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      یک میلیون خودمونو شارژکنید همونم دارید قطع میکنید همه چی چندبرابر شده اینا دیگه چیزی نمیشه که
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      📌کالابرگ سه دهک شارژ نشده است! 🔹امروز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کدملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است،نشده است.
      • احمد IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        3 0
        کالابرگ ما هم شارژ نشده چرا ؟لطفا پیگیری کنیدبه جای اینکه خبر دروغ بگذارید
    • BR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      چراکالابرگ من واریزنشدنه ملکی دارم نه اتومبیل بیماررقلبی هم هستم دیابت سنگین هم دارم ۴سال هم هست نمیدانم به چه علت یارانه من هم مسدودهست
      • جواد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        1 0
        برای من واریز شد
    • علیرضا IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      برای من هم که آخرکدملی من ۳هست هنوزشارژنشده خبردروغ چرامردم روگول میزنین
    • حسنا IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      کالابرگ من که اخرشماره ملیم۶شارژ نشده ولی گفتن شارژ شده فکر میکردم فقط ‌کالابرگ خودم اینجوری شده حالا میبینم بقیه هم کالابرگشون شارژنشده مشکل از چیه؟نکنه ما پولدار شدیم خودمون خبر نداریم
    • آرش IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام شارژ نشده چرا خبر دروغ میزارید
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      یعنی خوداظهاری کردیم اون یک تومن هم حذف کردن😐
      • علی IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        سلام برای کسی افزایش داشته لطفا بگین اگه کسی افزایش داشته براش
    • مریم IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 2
      پاسخ
      شارژ شد مرسی
    • ساحل IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      شارژ نشده چرا اخبار دروغ میزارین
    • ناشناس IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      الان شارژ شدن نفری یه تومن
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      خانم ها و آقایون شارژ شد همین الان چک کنید با *500*1463# چک کنید
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      برای من هم شارژ نشده
    • اعظم IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      اخر کدملیم۴ امروز باید کالا برگ شارژ میشد چرا نشده؟؟؟
    • بهنام‌ IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کد ملی من آخرش ۶ هست برا منم‌شارژ نشده هرچی تماس با پشتیبانی میگیرم جوابگو نیست
    • مریم IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      کالابرگ من بازنشسته ام 4 ماهه واریز نمیشه وضع مالی خوبی هم ندارم چون یک ماشین و خونه دارم که اون هم 50 سال پیش خریدم یعنی ثروتمندم؟ این حق مردمه متوسط و ضعیف هست حداقل در این اوضاع زندگی برای بیشتر ادم ها خیلی سخت شده
      • جواد IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        شارژ شده
      • مهدی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        سلام جناب . یکبار دیگه چک بفرمایین . الان واریز شد
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      تازه شارژ شد ولی فقط یه تومن را دادن من دهک ۲ هستم
    • سعید IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ من با کد ملی 5 الان شارژ شد
      • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        1 1
        کالابرک شما اضافه شده
    • احمد IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کالابرگ من هم باکد ملی۴ هنوز شارژ نشده لطفا واقعیت بزارید چرا دروغ میگید
    • سعید IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      واریز نشده بود ولی الان شارژ شد
    • آرش IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      سلام الان شارژ شد
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      همان یک میلیون هم شارژ نشده
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      واسه من آخر کد ملی 6 هست الان ساعت 10 شارژ شده ولی همون مبلغ قبلی بااینکه خود اظهاری هم انجام داده بودم . گرچه فقط تونستم یدونه پنیر و دوتا شیر باهاش بگیرم ، 1 تومن الان ارزشش با این تورم 400 تومنه
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      برا منم شارژ نشد
    • rezarst201 IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سلام. همون یه تومن شارژ شده افزایشی نداشته. تو سامانه خود اظهاری هم ثبت نام کردم. و پیامک برام اومده ولی همون نفری یه تومن شارژ شده
    • عیسی IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      امروز شنبه هنوز کالا برگ شارژ نشده چرا اطلاع رسانی نمی کنید
    • فرشته رضایی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 1
      پاسخ
      سلام چرا سه ماه کالا برگ من شارژ نشده
    • kaya US ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      واسه من شارژ شد ولی اضافه نشده خود اظهاری هم انجام دادم. همون یک میلیون گرفتم
      • رضانصرتی IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 1
        ماه بعد افزایش پیدا میکنه
    • امین IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      شارژ شده اما همون نفری یک تومن.دهک دو هستم و درآمدم زیر بیست تومن و بیکارـپیامک هم اومد خوداظهاری هم کردم.
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      امروز شارژ نشده
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      اخر کد ملی من 5هست ماه پیش یارانه ام نریختند این ماه هم کلابرگمو
    • محمد IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      نه کالا برگ‌امروز شارژ شد نه یارانه فکر کنم هرکسی اظهارنامه پر کرده قطع کردنش
    • عصمت IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      منم سرپرست هستم ودهک ۲ هستیم هنوز همون یه تومن رو دادن
    • محمداحمدیانی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      من کد ملی ۶هستم.بااینکه خود اظهاری پر کردم.هنوز همون یک میلیون راریختن.

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