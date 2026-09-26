به گزارش خبرنگار مهر، فردا یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه سوم مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ (سرپرستان خانوار) شارژ شد.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده که بنا بر گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است این مبلغ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

اعتبار این کمک معیشت یک ماهه است. همچنین شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه معتبر است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات است.