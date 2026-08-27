به گزارش خبرگزاری مهر، طیب طاهرزاده با اشاره به ضرورت بازآموزی مستمر در حوزه امداد و نجات جاده‌ای گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح علمی و عملیاتی مربیان، بازنگری در سرفصل‌های آموزشی و ایجاد رویه‌ای یکپارچه و هماهنگ در آموزش‌های تخصصی جاده برگزار می‌شود.

وی افزود: ۳۳ نفر از مربیان تخصصی جاده از استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان از یکم تا سوم شهریورماه در استان فارس گردهم آمده‌اند تا آخرین روش‌ها و تاکتیک‌های نجات را بازآموزی کنند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر فارس با تأکید بر نقش مربیان در انتقال دانش تخصصی به نیروهای عملیاتی گفت: تقویت بنیه علمی و مهارتی مربیان به طور مستقیم در افزایش کیفیت عملکرد امدادگران و نجاتگران در صحنه واقعی تصادفات و حوادث جاده‌ای تأثیرگذار است.

طاهرزاده ادامه داد: این دوره سه‌روزه با هدف استانداردسازی شیوه‌های نجات، افزایش آمادگی نیروهای امدادی و ارتقای اثربخشی عملیات در پاسخ‌گویی به حوادث و سوانح جاده‌ای برگزار می‌شود.