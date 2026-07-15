به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی کمیته کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی، با اشاره به وضعیت سوانح ترافیکی در استان فارس گفت: شاخص مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۴ در استان فارس ۲۹.۹ بوده است، در حالی که این شاخص در کشور ۲۹.۴ گزارش شده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد استان فارس از نظر شاخص مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در وضعیت متوسط رو به بالا قرار دارد.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهداف سازمان جهانی بهداشت برای کاهش چشمگیر مرگ‌های ناشی از تصادفات افزود: عامل انسانی مهم‌ترین عامل وقوع سوانح و مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی است.



ایلامی بیان کرد: مصرف مواد مخدر، الکل و مواد روان‌گردان، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و بی‌توجهی موتورسواران به استفاده از کلاه ایمنی از مهم‌ترین عوامل خطرساز در وقوع سوانح ترافیکی به شمار می‌رود.



کوروش عزیزی، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست با اشاره به موقعیت استان فارس به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی کشور گفت: حجم بالای تردد و سفرهای بین‌استانی موجب شده است کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های مرتبط باشد.



وی افزود: دستیابی به این هدف تنها با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر است و باید از ظرفیت‌های علمی، اجرایی و مدیریتی دستگاه‌های مختلف برای اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و اجرای راهکارهای عملیاتی استفاده شود.



مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر استمرار نشست‌های مشترک دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی ترافیک تأکید کرد و گفت: تبدیل مصوبات این نشست‌ها به اقدامات اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی داشته باشد.



این نشست با محوریت بررسی توسعه سامانه ثبت تروما به سامانه یکپارچه مدیریت تروما و ایجاد شناسه یکتای بیماران ترومایی و با حضور مدیران و نمایندگان استانداری فارس، شهرداری شیراز، پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور استان برگزار شد.