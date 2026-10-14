افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات اظهار کرد: این برنامه با شعار «هر ایرانی یک امدادگر» و با مشارکت مربیان هلال‌احمر در نقاط مختلف استان دنبال می‌شود تا مهارت‌های امدادی و کمک‌های اولیه در میان اقشار مختلف جامعه گسترش یابد.

وی با بیان اینکه آگاهی از اصول اولیه امدادرسانی می‌تواند در لحظات ابتدایی وقوع حادثه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، افزود: انجام اقدامات صحیح پیش از رسیدن نیروهای تخصصی، در کاهش آسیب‌ها و حفظ جان مصدومان مؤثر است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت دسترسی عمومی به آموزش‌های کاربردی تصریح کرد: آشنایی شهروندان با شیوه مواجهه با شرایط اضطراری، علاوه بر تقویت توان فردی، مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت حوادث را افزایش می‌دهد.

یگانه درباره محل برگزاری این آموزش‌ها گفت: مدارس، خانه‌های هلال، ادارات، معابر عمومی، مساجد، تجمعات مردمی و دیگر فضاهای اجتماعی استان از جمله محل‌هایی هستند که آموزش‌های امدادی در آن‌ها ارائه می‌شود.

وی محورهای آموزشی مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات را شامل شش بخش دانست و بیان کرد: مدیریت زخم و کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ، مدیریت راه هوایی و کمک به افراد دچار خفگی، حمل مصدوم، رسیدگی به شکستگی و بی‌حرکت‌سازی و احیای قلبی‌ریوی (CPR) از مهم‌ترین مباحث این دوره‌هاست.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه این برنامه را فرصتی برای تقویت آمادگی عمومی در برابر حوادث عنوان کرد و بر اهمیت فراگیری مهارت‌هایی تأکید داشت که شهروندان بتوانند در موقعیت‌های اضطراری از آن‌ها استفاده کنند.

مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه در سراسر کشور و با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.