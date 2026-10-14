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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۵

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه: آموزش‌های امدادی تا ۲۵ مهر ادامه دارد

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه: آموزش‌های امدادی تا ۲۵ مهر ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از ادامه مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات تا ۲۵ مهرماه با هدف افزایش آمادگی مردم در برابر حوادث خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات اظهار کرد: این برنامه با شعار «هر ایرانی یک امدادگر» و با مشارکت مربیان هلال‌احمر در نقاط مختلف استان دنبال می‌شود تا مهارت‌های امدادی و کمک‌های اولیه در میان اقشار مختلف جامعه گسترش یابد.

وی با بیان اینکه آگاهی از اصول اولیه امدادرسانی می‌تواند در لحظات ابتدایی وقوع حادثه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، افزود: انجام اقدامات صحیح پیش از رسیدن نیروهای تخصصی، در کاهش آسیب‌ها و حفظ جان مصدومان مؤثر است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت دسترسی عمومی به آموزش‌های کاربردی تصریح کرد: آشنایی شهروندان با شیوه مواجهه با شرایط اضطراری، علاوه بر تقویت توان فردی، مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت حوادث را افزایش می‌دهد.

یگانه درباره محل برگزاری این آموزش‌ها گفت: مدارس، خانه‌های هلال، ادارات، معابر عمومی، مساجد، تجمعات مردمی و دیگر فضاهای اجتماعی استان از جمله محل‌هایی هستند که آموزش‌های امدادی در آن‌ها ارائه می‌شود.

وی محورهای آموزشی مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات را شامل شش بخش دانست و بیان کرد: مدیریت زخم و کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ، مدیریت راه هوایی و کمک به افراد دچار خفگی، حمل مصدوم، رسیدگی به شکستگی و بی‌حرکت‌سازی و احیای قلبی‌ریوی (CPR) از مهم‌ترین مباحث این دوره‌هاست.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه این برنامه را فرصتی برای تقویت آمادگی عمومی در برابر حوادث عنوان کرد و بر اهمیت فراگیری مهارت‌هایی تأکید داشت که شهروندان بتوانند در موقعیت‌های اضطراری از آن‌ها استفاده کنند.

مرحله دوم نهضت ملی امدادونجات از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه در سراسر کشور و با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.

کد مطلب 6977334

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