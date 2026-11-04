طیب طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوره منطقه‌ای پیشرفته لجستیک بشردوستانه در شهرستان آباده گفت: این دوره تخصصی از ۱۰ تا ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی جمعیت هلال‌احمر استان فارس و با هدف ارتقای دانش تخصصی، تقویت مهارت‌های عملی و تبادل تجربیات در حوزه لجستیک بشردوستانه برگزار شد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان فارس با تأکید بر اهمیت لجستیک در مدیریت حوادث و بحران‌ها افزود: لجستیک بشردوستانه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مؤثر در شرایط بحرانی است و برخورداری نیروهای امدادی از دانش و مهارت تخصصی در این زمینه می‌تواند روند امدادرسانی و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان را بهبود ببخشد.

وی با بیان اینکه ۲۶ فراگیر از ۹ استان کشور در این دوره حضور داشتند، گفت: شرکت‌کنندگانی از استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در این برنامه آموزشی حضور یافتند.

طاهرزاده ادامه داد: فراگیران در این دوره با موضوعاتی همچون زنجیره تأمین امدادی، مدیریت انبار و موجودی، حمل‌ونقل و توزیع اقلام امدادی و شیوه‌های تصمیم‌گیری در شرایط عملیاتی آشنا شدند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر فارس با اشاره به رویکرد مهارت‌محور این دوره آموزشی بیان کرد: بخشی از آموزش‌ها در قالب کارگاه‌های عملی و تمرین‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شد تا شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مباحث تخصصی، توانایی به‌کارگیری آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی بحران تقویت کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی به افزایش آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی کمک می‌کند و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح را فراهم می‌سازد.