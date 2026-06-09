به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله محمدی، از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات صعب‌العبور پناهگاه حیات وحش بختگان در حوالی روستای خانه کت بخش رونیز خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که روز هجدهم خردادماه آغاز شده بود، پس از ۶ ساعت تلاش مستمر و عملیات سنگین نیروهای اجرایی، امدادی و مردمی به طور کامل مهار شد.

وی ادامه داد: حریق ابتدا از باغات دیم مجاور روستای خانه کت آغاز شد و در مرحله نخست با همکاری باغداران و اهالی منطقه تحت کنترل قرار گرفت، اما به دلیل پوشش گیاهی متراکم، شرایط توپوگرافی منطقه و وزش باد، شعله‌ها به عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها و ارتفاعات پناهگاه حیات وحش بختگان سرایت کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، محیط‌بانان و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان در کنار نیروهای بسیج و سپاه بخش رونیز، آتش‌نشانی، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های اجرایی وارد عملیات شدند و با وجود سختی مسیر، گرمای هوا و گستردگی حریق، از گسترش بیشتر آتش در این زیستگاه ارزشمند جلوگیری کردند.

محمدی با قدردانی از مشارکت مردم محلی گفت: همکاری و حضور مؤثر باغداران، اهالی روستاهای خانه کت و قشم قاوی و همچنین همراهی نیروهای اجرایی و امدادی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و مهار این آتش‌سوزی داشت و بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش را نشان داد.

وی با اشاره به اهمیت پناهگاه حیات وحش بختگان به عنوان یکی از مناطق ارزشمند تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از این زیستگاه‌ها، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی کشور است و هرگونه خسارت به این مناطق می‌تواند آثار بلندمدتی بر اکوسیستم‌های طبیعی بر جای بگذارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان در پایان از شهروندان، طبیعت‌گردان و بهره‌برداران محلی خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند و افزود: خودداری از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی و باغات دیم مجاور جنگل‌ها، پرهیز از رهاسازی ته‌سیگار روشن و جمع‌آوری بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی از طبیعت، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند خطر وقوع آتش‌سوزی در مناطق طبیعی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.