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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

مهار آتش‌سوزی در پناهگاه حیات‌وحش بختگان پس از ۶ ساعت عملیات

مهار آتش‌سوزی در پناهگاه حیات‌وحش بختگان پس از ۶ ساعت عملیات

استهبان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست استهبان از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات صعب‌العبور پناهگاه حیات وحش بختگان در حوالی روستای خانه کت بخش رونیز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله محمدی، از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات صعب‌العبور پناهگاه حیات وحش بختگان در حوالی روستای خانه کت بخش رونیز خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که روز هجدهم خردادماه آغاز شده بود، پس از ۶ ساعت تلاش مستمر و عملیات سنگین نیروهای اجرایی، امدادی و مردمی به طور کامل مهار شد.

وی ادامه داد: حریق ابتدا از باغات دیم مجاور روستای خانه کت آغاز شد و در مرحله نخست با همکاری باغداران و اهالی منطقه تحت کنترل قرار گرفت، اما به دلیل پوشش گیاهی متراکم، شرایط توپوگرافی منطقه و وزش باد، شعله‌ها به عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها و ارتفاعات پناهگاه حیات وحش بختگان سرایت کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، محیط‌بانان و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان در کنار نیروهای بسیج و سپاه بخش رونیز، آتش‌نشانی، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های اجرایی وارد عملیات شدند و با وجود سختی مسیر، گرمای هوا و گستردگی حریق، از گسترش بیشتر آتش در این زیستگاه ارزشمند جلوگیری کردند.

محمدی با قدردانی از مشارکت مردم محلی گفت: همکاری و حضور مؤثر باغداران، اهالی روستاهای خانه کت و قشم قاوی و همچنین همراهی نیروهای اجرایی و امدادی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و مهار این آتش‌سوزی داشت و بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش را نشان داد.

وی با اشاره به اهمیت پناهگاه حیات وحش بختگان به عنوان یکی از مناطق ارزشمند تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از این زیستگاه‌ها، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی کشور است و هرگونه خسارت به این مناطق می‌تواند آثار بلندمدتی بر اکوسیستم‌های طبیعی بر جای بگذارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان در پایان از شهروندان، طبیعت‌گردان و بهره‌برداران محلی خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند و افزود: خودداری از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی و باغات دیم مجاور جنگل‌ها، پرهیز از رهاسازی ته‌سیگار روشن و جمع‌آوری بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی از طبیعت، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند خطر وقوع آتش‌سوزی در مناطق طبیعی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کد مطلب 6854865

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