مصدومیت ۱۴ نفر در فارس طی ۲ حادثه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی اورژانس فارس اعلام کرد:دو فقره حادثه رانندگی در ۲۴ ساعته گذشته در شهرستان‌ های نورآباد و ارسنجان، مجموعاً ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت.

حادثه اول در نورآبادممسنی

در ساعت ساعت ۱۸:۳۹ روز جمعه ۱۱ اردیبهشت برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پراید در محور خومه زار به سمت گلگون از توابع شهرستان نورآباد، مصدومیت ۷ سرنشین را در پی داشت.

بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند و با انجام اقدامات درمانی پیش‌ بیمارستانی، هر هفت مصدوم را با همراهی مؤثر امدادگران جمعیت هلال احمر، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی‌ عصر(عج) نورآباد منتقل کردند.

حادثه دوم در ارسنجان

همچنین در ساعت ۲۲:۲۲ نیز، یک فقره تصادف مشابه بین پژو پارس و پراید در محدوده روستای علی‌ آباد دهک از توابع ارسنجان رخ داد.

در این سانحه هفت تن از سرنشینان دو خودرو مصدوم شدند که با حضور دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵، اقدامات درمانی به مصدومان در محل حادثه ارائه و در نهایت پنج نفر برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی‌ عصر(عج) ارسنجان اعزام شدند.