ملت ایران با ایستادگی شکست آمریکا و اسرائیل را به جهانیان ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی عصر پنج شنبه در رزمایش «جان‌فدا» با بیان اینکه همدان همواره دارالمومنین و دارالمجاهدین بوده است، اظهار کرد: این خطه دیار سرداران رشید اسلام همچون شهید حاج‌حسین همدانی، سردار شادمانی و سرزمین شهدای سرافرازی است که تاریخ انقلاب اسلامی به رشادت‌های آنها افتخار می‌کند.

وی با اشاره به پیشینه درخشان مردم استان همدان در مسیر انقلاب اسلامی، افزود: مردم این سرزمین شهیدپرور همواره در صف اول دفاع از ارزش‌های اسلامی، آرمان‌های انقلاب و پاسداشت خون شهدای والامقام قرار داشتند و این روحیه مجاهدت در وجود آنها نهادینه شده است.

استاندار همدان با قدردانی از حضور پرشور مردم در رزمایش جان‌فدایان ایران، خاطرنشان کرد: این اجتماع باشکوه تجلی‌گاه بصیرت، آگاهی، انقلابی‌گری و ولایت‌مداری ملت بزرگ ایران است که بار دیگر صحنه‌ای از عزت و حماسه را در همدان به نمایش گذاشت.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران در برابر رژیم‌های جنایتکار و غاصب آمریکا و اسرائیل مقتدرانه ایستاده است، تاکید کرد: مقاومت و ایثارگری ملت ایران موجب شده تا شکست این قدرت‌های ظالم برای جهانیان آشکار شود و امروز دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی در برابر اراده پولادین ملت ما به زانو درآمده‌اند و این واقعیت را تاریخ ثبت خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد و همدلی به عنوان تنها راه برون‌رفت از توطئه‌های دشمن، گفت: رمز پیروزی نهایی ما در وحدت، یکپارچگی، هم‌افزایی و در کنار هم بودن اقشار مختلف مردم است و بدون شک این انسجام ملی زمینه شکست قطعی و دائمی دشمنان و سربلندی هرچه بیشتر ملت بزرگ ایران را رقم خواهد زد.