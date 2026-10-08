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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه

پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه

بندرعباس- مردم بندرعباس بر لزوم حمایت از میهن اسلامی و انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6972127

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