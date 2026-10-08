https://mehrnews.com/x3dgRk ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6972127 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه بندرعباس- مردم بندرعباس بر لزوم حمایت از میهن اسلامی و انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6972127 کپی شد مطالب مرتبط آغاز همایش ملی «نقش مذاهب اسلامی در تمدن اسلامی» در بندرعباس تفاهم نامه همکاری شرکت نیروی برق و دانشگاه آزاد اسلامی امضاء شد کمبود پایگاه امدادی در شهر بندرعباس آشکار است برچسبها انقلاب اسلامی بندرعباس اجتماع مردمی
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