به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین امیری در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشی از اقدامات و عملکرد دانشگاه ارائه کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و حرکت در چارچوب‌های فنی، روند فعالیت دانشگاه رو به جلو و مثبت است.

کاهش ۴۰ درصدی هزینه خرید ۱۸ قلم دارو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: با اجرای طرح خرید متمرکز ۱۸ قلم دارو، هزینه‌های مربوط به تأمین این اقلام حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، از جمله برنامه‌های دانشگاه در حوزه مدیریت منابع است.

رشد درآمد دانشگاه در دو مقطع زمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به وضعیت درآمدی دانشگاه بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، میزان درآمد دانشگاه ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز درآمد دانشگاه در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

تأکید بر تأمین اعتبار بیمارستان‌های مهم استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به پروژه‌ها و زیرساخت‌های درمانی استان گفت: بیمارستان نیایش خرم‌آباد به عنوان بیمارستان اصلی استان و همچنین بیمارستان‌های گهر دورود و رازی کوهدشت، نیازمند توجه ویژه وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص اعتبارات بیشتر هستند.

وی تأکید کرد: تأمین منابع مورد نیاز این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت در استان داشته باشد.

کاهش مطالبات پرسنلی از ۱۴ ماه به ۶ ماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان توجه به معیشت کارکنان و پرداخت مطالبات آنان را از اولویت‌های دانشگاه دانست و گفت: با مدیریت منابع توانسته‌ایم میزان مطالبات پرسنلی را از ۱۴ ماه به ۶ ماه کاهش دهیم.

وی افزود: پیگیری برای کاهش بیشتر مطالبات و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان همچنان در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

کسب رتبه برتر در اعتباربخشی بیمارستان‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین با اشاره به عملکرد دانشگاه در حوزه اعتباربخشی بیمارستان‌ها اظهار کرد: دانشگاه در اعتباربخشی موفق به کسب رتبه برتر شده است.

وی ادامه داد: سه بیمارستان که فاقد اعتباربخشی بودند، موفق به دریافت گواهینامه اعتباربخشی شدند و دو بیمارستان نیز موفق به کسب درجه یک اعتباربخشی شدند.

نیاز مراکز درمانی به آمبولانس و تجهیزات پشتیبان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به برخی نیازهای حوزه درمان استان خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین آمبولانس، راه‌اندازی مرکز ناباروری بیمارستان عسلی، فرسوده بودن چیلرهای بیمارستان‌ها و تأمین چند دستگاه دیزل ژنراتور برای مراکز درمانی با کمبودهایی مواجه هستیم.

وی با توجه به شرایط بحرانی و ضرورت آمادگی مراکز درمانی برای شرایط اضطراری، خواستار حمایت و مساعدت وزارت بهداشت در تأمین این نیازها شد.