اعضای جوان ۳۴ ساله بروجردی به بیماران نیازمند اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای بدن زنده‌یاد «احمد خوانساری» ۳۴ ساله، شهروند بروجردی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اعضای پیوندی اهدا شد و یازدهمین مورد اهدای عضو استان لرستان در سال جاری به ثبت رسید.

مرگ مغزی پایان زندگی نبود

احمد خوانساری ۳۴ ساله روز ۱۳ مهرماه به دنبال تصادف در بیمارستان شهید چمران بروجرد بستری شد و روز ۱۴ مهرماه مرگ مغزی وی از سوی پزشکان متخصص تأیید شد.

این مرحوم پیش از این با دریافت کارت اهدای عضو، داوطلب اهدای اعضای خود پس از مرگ شده بود و خانواده وی نیز روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با تصمیمی ایثارگرانه رضایت خود را برای اهدای اعضای این عزیز اعلام کردند.

انتقال به تهران برای اهدای اعضا

پس از تأیید مرگ مغزی و طی مراحل قانونی، با پیگیری و تلاش تیم شناسایی و اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و کارشناسان و مدیران بیمارستان شهید چمران بروجرد، مرحوم خوانساری به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران منتقل شد.

عمل جراحی برداشت و اهدای اعضای وی روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه انجام شد و اعضای اهداشده بلافاصله برای پیوند به بیماران واجد شرایط منتقل شد.

دومین اهدای عضو بروجرد در سال جاری

با اهدای اعضای زنده‌یاد احمد خوانساری، دومین مورد اهدای عضو در شهرستان بروجرد طی سال جاری به ثبت رسید.

تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن قدردانی از تصمیم بزرگ و ایثار خانواده مرحوم خوانساری، از اقدام انسان‌دوستانه این خانواده در اهدای اعضای آن مرحوم به بیماران نیازمند تقدیر کرد.

اهدای عضو؛ فرصتی دوباره برای زندگی

اهدای عضو زنده‌یاد احمد خوانساری بار دیگر جلوه‌ای از ایثار و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشت؛ اقدامی که به بیماران نیازمند اعضای پیوندی فرصت دوباره‌ای برای زندگی می‌بخشد.