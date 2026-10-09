به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که آق‌قلا با بیشینه دمای ۳۳.۴ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفته است.

پس از آق‌قلا، اینچه‌برون با ۳۲.۴ درجه، هاشم‌آباد با ۳۲ درجه و انبارالوم و گنبدکاووس هر کدام با ۳۱.۸ درجه سانتی‌گراد از دیگر مناطق گرم استان بودند.

در مقابل، پارک ملی گلستان با کمینه دمای ۱۵.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد و پس از آن، کارکنده با کمینه دمای ۱۷.۴ درجه در میان مناطق خنک گزارش‌شده قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دمای هوای گرگان در این روز بین ۱۷.۵ تا ۳۱.۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

همچنین کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در برخی دیگر از ایستگاه‌های استان شامل مراوه‌تپه ۱۹.۲ و ۳۱.۲ درجه، کلاله ۱۸.۴ و ۳۱.۴ درجه، مینودشت ۱۹.۴ و ۳۰.۶ درجه، بندرترکمن ۱۸.۲ و ۳۰.۸ درجه، بندرگز ۱۹.۵ و ۳۰.۹ درجه و علی‌آبادکتول ۱۷.۷ و ۲۹.۷ درجه سانتی‌گراد بود.

در ارتفاعات درازنو نیز کمینه دمای ۸ درجه و بیشینه دمای ۲۰.۹ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که پایین‌ترین بیشینه دما در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده استان محسوب می‌شود.