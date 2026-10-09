  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

دمای هوای در خراسان رضوی کاهش می یابد؛تقویت سامانه ناپایدار جوی

دمای هوای در خراسان رضوی کاهش می یابد؛تقویت سامانه ناپایدار جوی

مشهد- براساس داده های هواشناسی خراسان رضوی دمای هوا در استان کاهش می یابد و تا اواسط هفته از شدت گرما کاسته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، خراسان رضوی تا روز دوشنبه با شدت و ضعف تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد، رگبار باران، رعدوبرق و مه‌گرفتگی خواهد بود.

کاهش میدان دید، به‌ویژه در ساعات شب و اوایل صبح، وزش باد شدید لحظه‌ای و در نواحی بادخیز خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه است.

با تقویت این سامانه، گستره و شدت بارش‌ها افزایش می‌یابد و در مناطق مستعد نیمه شمالی استان، احتمال آب‌گرفتگی، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

از امروز دمای هوا کاهش می‌یابد و تا اواسط هفته از شدت گرما کاسته می‌شود و شرایط جوی رنگ‌وبوی پاییزی به خود می‌گیرد.

کد مطلب 6972457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها