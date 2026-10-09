هشدار سرمای زودرس در ۴ شهرستان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان فارس، با صدور هشدار زرد هواشناسی کشاورزی برای این استان ، فعالیت این سامانه از اواخر وقت جمعه ۱۷ مهر آغاز می‌شود و تا صبح یکشنبه ۱۹ مهر ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، شهرستان‌های آباده، اقلید، خرم‌بید و پاسارگاد تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و احتمال بروز خسارت در بخش‌های کشاورزی و باغداری این مناطق وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی برای پیشگیری از خسارت سرما

اداره کل هواشناسی فارس با تأکید بر ضرورت آمادگی بهره‌برداران بخش کشاورزی و دامداری، توصیه کرد دامداران و عشایر از انتقال دام‌ها به مناطق مرتفع در ساعات اولیه صبح خودداری کنند و با تنظیم دمای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش طیور و آبزیان، تأمین سوخت کافی و استفاده از تغذیه کمکی دام‌ها، تمهیدات لازم را برای مقابله با کاهش دما در نظر بگیرند.

همچنین به کشاورزان توصیه شده است برداشت محصولات آماده را تسریع کنند، روی نهال‌های جوان پوشش مناسب قرار دهند و از هرس درختان در این بازه زمانی خودداری کنند.

انجام آبیاری و استفاده از روش‌های مناسب برای افزایش دمای باغ، همچنین محلول‌پاشی با ترکیبات حاوی پتاسیم و اسیدهای آمینه آلی پیش از وقوع سرما، از دیگر توصیه‌های اعلام‌شده برای کاهش خسارت سرمازدگی است.

توصیه به کشاورزان برای محافظت از تجهیزات آبیاری

بر اساس اعلام هواشناسی فارس، استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی و تخلیه آب از سامانه‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی لوله‌ها ضروری است.

همچنین در مناطقی که دما به زیر صفر درجه سانتی‌گراد می‌رسد، باید از انجام عملیات سم‌پاشی خودداری شود.

اداره کل هواشناسی استان فارس با تأکید بر ضرورت توجه کشاورزان و دامداران به این هشدار سطح زرد، خواستار اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از افت دما در ساعات اولیه صبح شد.