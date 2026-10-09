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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

صدور هشدار زرد هواشناسی برای قم؛ وزش باد شدید و رگبار پراکنده

صدور هشدار زرد هواشناسی برای قم؛ وزش باد شدید و رگبار پراکنده

قم- اداره‌کل هواشناسی قم با صدور هشدار زرد، از وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و احتمال رگبار و رعدوبرق در همه مناطق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه همرفتی و افزایش موقتی سرعت وزش باد خبر داده است.

بر اساس اعلام این اداره‌کل، زمان آغاز فعالیت سامانه بعدازظهر ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ و پایان آن اواخر وقت ۱۸ مرداد پیش‌بینی شده است.

وزش باد شدید و برخاستن گردوخاک از مخاطرات اصلی این سامانه است و در کنار آن، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق نیز وجود دارد. همه مناطق استان قم در محدوده اثر این هشدار قرار دارند.

کاهش کیفیت هوا و محدود شدن شعاع دید افقی از پیامدهای احتمالی شرایط جوی پیش‌بینی‌شده است. همچنین اختلال در سفرهای بین‌شهری و فعالیت ناوگان حمل‌ونقل و بروز مشکلات ترافیکی، به‌ویژه برای افراد حساس و آسیب‌پذیر، دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6972452

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