صدور هشدار زرد هواشناسی برای قم؛ وزش باد شدید و رگبار پراکنده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه همرفتی و افزایش موقتی سرعت وزش باد خبر داده است.

بر اساس اعلام این اداره‌کل، زمان آغاز فعالیت سامانه بعدازظهر ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ و پایان آن اواخر وقت ۱۸ مرداد پیش‌بینی شده است.

وزش باد شدید و برخاستن گردوخاک از مخاطرات اصلی این سامانه است و در کنار آن، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق نیز وجود دارد. همه مناطق استان قم در محدوده اثر این هشدار قرار دارند.

کاهش کیفیت هوا و محدود شدن شعاع دید افقی از پیامدهای احتمالی شرایط جوی پیش‌بینی‌شده است. همچنین اختلال در سفرهای بین‌شهری و فعالیت ناوگان حمل‌ونقل و بروز مشکلات ترافیکی، به‌ویژه برای افراد حساس و آسیب‌پذیر، دور از انتظار نیست.