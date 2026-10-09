رگبار باران و رعدوبرق در زنجان ادامه دارد؛ کاهش نسبی دما

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌ها و داده‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای جوی، آسمان استان زنجان امروز قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه با افزایش ناپایداری‌های جوی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان وجود دارد.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی می‌تواند در برخی مناطق استان با بارش‌های رگباری و ناپایداری‌های موقتی همراه شود و شرایط جوی در نقاط مختلف استان از نظر شدت و میزان بارش یکسان نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم احتمال بارندگی در روز آینده ادامه داد: فردا نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان وجود دارد و با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، هشدار هواشناسی برای فعالیت این سامانه صادر شده است.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی بیان کرد: شهروندان و دستگاه‌های مسئول باید با در نظر گرفتن احتمال وقوع بارش‌های رگباری و ناپایداری‌های جوی، توصیه‌های اعلام‌شده را جدی بگیرند و در انجام فعالیت‌های خود، شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه به وضعیت جوی استان در روزهای ابتدایی هفته آینده اشاره کرد و گفت: از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، شرایط جوی در استان زنجان به‌تدریج پایدارتر می‌شود و آسمان در این مدت عمدتاً قسمتی ابری پیش‌بینی شده است که در برخی ساعات با افزایش پوشش ابر همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: با وجود افزایش ابر در برخی ساعات، احتمال وقوع بارش در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه ضعیف است و در مجموع، از میزان ناپایداری‌های جوی در این بازه زمانی کاسته خواهد شد.

رحمان‌نیا همچنین درباره تغییرات دمایی استان اظهار کرد: دمای کمینه هوا در صبح فردا و پس‌فردا با کاهش نسبی همراه خواهد شد، اما از صبح روز دوشنبه روند افزایش تدریجی دمای کمینه آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در روزهای آینده علاوه بر تغییرات پوشش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده، نوسانات دمایی نیز در استان رخ خواهد داد؛ از این‌رو، پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی ضروری است.