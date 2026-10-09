افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی لرستان از افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد در نقاط مختلف استان خبر داد و اعلام کرد: امروز و فردا در برخی مناطق شمالی و شرقی استان احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.

افزایش ابر و سرعت وزش باد

بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده، افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد در همه نقاط استان پیش‌بینی می‌شود. سرعت باد در این مدت تا بازه قابل‌ملاحظه افزایش خواهد یافت.

احتمال بارش پراکنده در مناطق شمالی و شرقی

همراه با شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، امروز و فردا در برخی مناطق شمالی و شرقی لرستان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد که در بعضی نقاط ممکن است با رعدوبرق همراه باشد.

افزایش دماهای روزانه

بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی لرستان، از نظر نوسانات دمایی نیز دماهای روزانه امروز روند افزایشی خواهند داشت.