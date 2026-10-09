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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

ناپایداری‌های جوی کرمانشاه تضعیف می‌شود

ناپایداری‌های جوی کرمانشاه تضعیف می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش نسبی ناپایداری‌های جوی تا چهارشنبه خبر داد و گفت: در این مدت، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، از امروز جمعه تا روز چهارشنبه، از شدت شرایط ناپایدار جوی در سطح منطقه به‌تدریج کاسته می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی، آسمان بیشتر مناطق استان کرمانشاه عمدتاً قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال وقوع بارش در برخی نقاط استان، تصریح کرد: امروز، به‌ویژه در مناطق شمالی، احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.

زورآوند ادامه داد: برای روز شنبه و همچنین سه‌شنبه نیز در برخی نقاط استان بارش‌هایی به شکل رگبار پیش‌بینی می‌شود که عمدتاً پراکنده خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میانگین دمای هوا در بیشتر مناطق استان تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت و روند دما در این مدت نسبتاً ثابت پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6972431

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