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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵

آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع «پشت‌تنگ ملاوی» پلدختر مهار شد

آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع «پشت‌تنگ ملاوی» پلدختر مهار شد

پلدختر- رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر از مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه «پشت‌تنگ ملاوی» پس از سه ساعت تلاش نیروهای منابع طبیعی خبر داد.

اسماعیل سعیدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنگل‌ها و مراتع کوه‌های پشت‌تنگ، واقع در محدوده روستای ملاوی، ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه به دلایل نامعلوم دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی پس از حضور در منطقه و تلاش برای مهار حریق، موفق شدند آتش را پس از سه ساعت خاموش کنند.

بررسی میزان خسارات آتش‌سوزی

رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر با اشاره به بررسی ابعاد این حادثه گفت: میزان خسارات وارده به جنگل‌ها و مراتع منطقه توسط کارشناسان منابع طبیعی در دست بررسی است.

سعیدی‌فر با بیان اینکه عوامل انسانی عامل اصلی این آتش‌سوزی بوده‌اند، بر ضرورت توجه به حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از بروز حوادث مشابه تأکید کرد.

آماده‌باش نیروهای منابع طبیعی در منطقه

وی خاطرنشان کرد: نیروهای منابع طبیعی شهرستان در محل حادثه در حالت آماده‌باش حضور دارند تا در صورت بروز آتش‌سوزی احتمالی، اقدامات لازم را برای مهار آن انجام دهند.

کد مطلب 6972861

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