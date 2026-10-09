روایت کرملین از گفتگوی پوتین و ترامپ درباره تأمین سوخت بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ریاست‌جمهوری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در گفتگو با دونالد ترامپ، بر تأثیر مثبت عرضه انرژی روسیه بر اقتصاد جهانی تأکید کرده است.

در این مکالمه، طرفین علاوه بر مسائل انرژی، درباره وضعیت منطقه ایران و تقویت همکاری‌های دوجانبه رایزنی کردند.

پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که با پوتین بر سر عرضه فوری صدها هزار تن گازوئیل و میلیون‌ها تن سوخت دیگر در ماه‌های آتی توافق کرده است.

وی هدف از این اقدام را کاهش بی‌سابقه قیمت سوخت برای کشاورزان و رانندگان آمریکایی عنوان کرد.

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوز عمومی موقت، معاملات مربوط به فروش و واردات گازوئیل روسیه را تا آوریل ۲۰۲۷ مجاز اعلام کرد. این تصمیم پس از ماه‌ها محدودیت ناشی از حملات به پالایشگاه‌های روسیه و ممنوعیت‌های صادراتی کرملین، مسیر بازگشت سوخت روسیه به بازارهای بین‌المللی را باز می‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ با تمرکز بر مدیریت بحران انرژی و تهدیدات هسته‌ای احتمالی برای ایران، تلاش می‌کند آرای خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تثبیت کند.