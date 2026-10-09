شناسایی ۱۱۷ مورد برق غیرمجاز و کشف ۵ ماینر در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سی‌امین مانور سراسری طرح مهتاب در شهرستان رومشکان اظهار کرد: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان اجرا شد.

وی افزود: در این مرحله، ۳۵ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و رسیدگی به وضعیت انشعاب‌ها فعالیت کردند تا ضمن صیانت از شبکه توزیع برق، زمینه کاهش تلفات انرژی و توزیع عادلانه برق فراهم شود.

شناسایی برق‌های غیرمجاز و جمع‌آوری ماینرها

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح اقدامات انجام‌شده در این مانور بیان کرد: شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری ۱۱۷ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود، جمع‌آوری ۱۶۱ متر کابل مربوط به محل‌های دارای برق غیرمجاز و کشف و جمع‌آوری پنج دستگاه ماینر غیرمجاز از جمله نتایج این عملیات در شهرستان رومشکان بود.

نصب و تعویض کنتور و ساماندهی انشعاب‌ها

جمشیدی ادامه داد: در بخش توسعه و ساماندهی انشعاب‌ها نیز ۶۶ انشعاب جدید و ۵۷ انشعاب غیردائم نصب شد. همچنین در چارچوب اقدامات اجرایی این مانور، ۱۲ دستگاه شمارشگر، ۳۴۴ دستگاه کنتور هوشمند و ۶۰ دستگاه کنتور معیوب نصب یا تعویض شدند.

وی از نصب ۲۶ مورد فیوز محدودکننده نیز خبر داد و افزود: تست و بازرسی ۴۵ انشعاب کشاورزی و ۳۹ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز دست‌فروشان و خودروهای سیار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تصریح کرد: شناسایی و جمع‌آوری ۱۲ انشعاب غیرمجاز مربوط به دست‌فروشان و خودروهای سیار نیز در جریان این عملیات انجام شد.

تداوم نظارت میدانی برای مقابله با برق غیرمجاز

جمشیدی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات میدانی برای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق گفت: بازرسی از مراکز تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی و همچنین نصب فیوزهای محدودکننده، از جمله اقداماتی است که برای کنترل مصرف، جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه و مدیریت بهینه انرژی دنبال می‌شود.