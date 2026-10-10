به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، تقی رحمتی اظهار کرد: این حادثه شب گذشته در کیلومتر چهار محور بجنورد به شیروان، محدوده پیش از پل شهید سلیمانی رخ داد.

وی افزود: ابتدا یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ واژگون شد و در ادامه، یک دستگاه خودروی پژو پارس با افرادی که در محل حادثه تجمع کرده بودند، برخورد کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی ادامه داد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی و ۲ تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

رحمتی گفت: ۲ نفر در این سانحه به علت شدت جراحات در دم جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند.

وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در محل، مصدومان با استفاده از ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس و ۲ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امام علی (ع) منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از رانندگان و شهروندان خواست هنگام مشاهده سوانح رانندگی از توقف‌های غیرضروری و تجمع در محل حادثه خودداری کنند.

وی تأکید کرد: تجمع افراد در صحنه تصادف علاوه بر ایجاد اختلال در تردد خودروهای امدادی، خطر وقوع حوادث ثانویه و افزایش شمار مصدومان و جان‌باختگان را به همراه دارد.