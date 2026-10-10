به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین‌زاده ظهر امروز شنبه در نشست با عوامل و مسئولان سوژه‌یابی برنامه قرآنی «محفل» اظهار کرد: برنامه‌های قرآنی زمانی می‌توانند تأثیرگذاری عمیق‌تری در جامعه داشته باشند که علاوه بر محتوای غنی، از شیوه‌های جذاب و متناسب با نیاز مخاطبان بهره بگیرند و بتوانند با خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان ارتباطی مؤثر برقرار کنند.

وی افزود: شناسایی و معرفی چهره‌ها، روایت‌ها و ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده، انگیزه بیشتری برای حضور کودکان و نوجوانان در عرصه‌های قرآنی ایجاد می‌کند.

معاون سیمای مرکز خوزستان تصریح کرد: شناسایی استعدادها و روایت‌های اثرگذار از دل جامعه به‌ویژه در مناطق مختلف استان، می‌تواند محتوای برنامه‌های قرآنی را غنی‌تر کند. در این مسیر، همکاری مجموعه‌های فرهنگی، مراکز تربیتی، فعالان قرآنی و رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بومی و انتقال پیام‌های قرآنی به مخاطبان دارد.

حسین‌زاده با اشاره به استعدادهای متنوع در شهرستان‌های استان بیان کرد: تقویت تعامل میان عوامل برنامه «محفل» و مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان، زمینه‌ای برای شناسایی سوژه‌های تازه و ارتقای کیفیت تولیدات قرآنی است و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای گسترش فرهنگ قرآن و انس نسل جدید با آموزه‌های این کتاب آسمانی استفاده کرد.