مشکل فعالان تجهیزات پزشکی در تأمین ریال

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده، روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، در نشست خبری نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶، که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: نظام سلامت یکی از بخش‌های مهم کشور، در سختی ها پویایی بیشتری دارد و برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی نیز در همین راستا است.

وی افزود: تأمین تجهیزات پزشکی در وضعیت مناسبی قرار دارد و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

علیزاده در عین حال گفت: البته تامین ریال برای فعالان حوزه تجهیزات کم کم به یک معضل تبدیل شده و باید نگران این موضوع باشیم.

وی ادامه داد: ۶۵۰ میلیون دلار ترخیص داشتیم که نسبت به سال گذشته کمتر است.

علیزاده اظهار داشت: بخش عمده تأمین ارز تجهیزات را در سال جاری صورت گرفته است که البته باید با توجه به نیاز کشور، تأمین ارز صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تمرکز ما بر حمل‌ونقل و تأمین ارز در حوزه تجهیزات پزشکی است.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اولین اجلاس مدیران بیمارستانی کشور را در حاشیه نمایشگاه ایران مد خواهیم داشت.

وی افزود: این اجلاس یک ابزار برای برقراری ارتباط با مدیران بیمارستان‌ها خواهد بود.

علیزاده اظهار داشت: امیدواریم برگزاری نمایشگاه ایران مد منجر به یک بازدید کیفی شود.

وی در خصوص تأمین تجهیزات پزشکی در شرایط جنگی، گفت: وضعیت تأمین تجهیزات، پایدار است و ذخایر استراتژیک را مد نظر قرار داده ایم و نگرانی از این حیث نداریم.

علیزاده از ورود پنج ربات جراح به بیمارستان‌های کشور، تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: استفاده از ربات‌های جراح می‌تواند در کنار مهارت پزشکان، به افزایش دقت و کنترل در برخی اعمال جراحی تخصصی کمک کند.

وی از ذخیره استراتژیک ۳۲۲ قلم تجهیزات و ملزومات مصرفی حیاتی و ضروری خبر داد و گفت: طبق قانون سقف میزان خرید تا شش ماه است و بسته به انواع کالا و توان تامین کننده و موارد دیگر، این خرید استراتژیک صورت گرفته است.

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: نمایشگاه امسال در فضایی بالغ بر ۳۵ هزار مترمربع و ۲۲۰ شرکت برگزار می‌شود.‌

وی افزود: حدود ۷۰ درصد شرکت‌ها در نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶، تولیدکننده و دانش بنیان هستند و 30 درصد مابقی نیز به شرکت های صادر کننده و...، اختصاص دارد.

قاسمی گفت: در نمایشگاه امسال میزبان برخی از هیئت های تجاری از کشورهای خارجی خواهیم بود.‌

وی افزود: ۱۶ کارگاه آموزشی با عناوین مختلف در نمایشگاه امسال برپا می شود.

قاسمی ادامه داد: همچنین، سه سمینار علمی خواهیم داشت که دو سمینار دارای امتیاز بازآموزی خواهند بود.

وی افزود: برای بالا بردن وزن علمی سمینارهای نمایشگاه ایران مد، از دانشگاه‌های فنی دعوت کرده‌ایم.

قاسمی به اهمیت حضور در نمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: سعی کرده ایم نمایشگاه ایران مد را با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت در اختیار شرکت کنندگان قرار بدهیم.

وی افزود: نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶، نماد تاب‌آوری صنعت تجهیزات پزشکی است و از مسئولان انتظار داریم نگاه تخصصی به حوزه تجهیزات داشته باشند.

قاسمی ادامه داد: اگر شرایط کشور خاص است، باید برای همه باشد و گروه خاصی دچار فشار مضاعف شوند.

عبدالله مستعلی پور، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: صنف تجهیزات پزشکی به سمت ورشکستگی رفته و این مهم، ناشی از انباشت مطالبات این حوزه است.

وی با مخاطب قرار دادن وزارت بهداشت، افزود: آیا وزارت بهداشت می تواند دو ماه حقوق کارکنان خود را ندهد. تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در بخش خصوصی، با این مشکل مواجه‌اند و عمق مطالبات ما به ۵۰۰ روز رسیده است.

امید شهبندی، رئیس کارگروه مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی گفت: مشکلات مطالبات هر روز بزرگ تر می شود، اما قدم ها برای حل این مشکلات کوچک تر می شود.

وی افزود: امسال در پنل بودجه ، از نهادهای تصمیم‌گیر دعوت کرده‌ایم حضور پیدا کنند تا در مورد بودجه تجهیزات پزشکی در سال آینده، صحبت کنیم.

شهبندی گفت: ردیف بودجه نگهداشت تجهیزات پزشکی، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در پنل خواهد بود.

وی ادامه داد: پرداخت بیمه برای دارو، ۱۱۰ همت و برای تجهیزات پزشکی، ۱۰ همت است. بنابراین، تلاش می‌کنیم سهم تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها را افزایش دهیم.‌

سورنا واحدی عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در نمایشگاه امسال یک رویداد خیلی خوب برای دانشجویان دارد.

وی افزود: نمایشگاه ایران مد، حاصل اتحاد انجمن ها و اتحادیه های حوزه تجهیزات پزشکی است که هر سال به خوبی برگزار می‌شود.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد ۲۰۲۶)، از ۲۱ لغایت ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار می‌شود.