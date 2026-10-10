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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

اکران مستند «کابوک» در پردیس سینمایی چارسو

اکران مستند «کابوک» در پردیس سینمایی چارسو

در ادامه برنامه‌های «یک روز با مستند»، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی یکشنبه ۱۹ مهر در پردیس سینمایی چارسو به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی و با کارشناسی رامتین شهبازی، یکشنبه ۱۹ مهر، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شود.

این مستند به ماجرای حضور هزاران پرنده در باغ پرتقالی در یکی از روستاهای نزدیک گرگان می‌پردازد؛ پرندگانی که برای لانه‌سازی و تخم‌گذاری به این باغ پناه آورده‌اند. این اتفاق نگرانی صاحبان باغ، هفت برادر و پدرشان، را درباره احتمال آسیب دیدن درختان برانگیخته است.

«کابوک» جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را در کارنامه دارد. تماشای این فیلم برای عموم آزاد و رایگان است.

مستند «کابوک» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و در ادامه برنامه‌های «یک روز با مستند» اکران می‌شود.

کد مطلب 6973161
ندا زنگینه

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