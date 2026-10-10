اکران مستند «کابوک» در پردیس سینمایی چارسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی و با کارشناسی رامتین شهبازی، یکشنبه ۱۹ مهر، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شود.

این مستند به ماجرای حضور هزاران پرنده در باغ پرتقالی در یکی از روستاهای نزدیک گرگان می‌پردازد؛ پرندگانی که برای لانه‌سازی و تخم‌گذاری به این باغ پناه آورده‌اند. این اتفاق نگرانی صاحبان باغ، هفت برادر و پدرشان، را درباره احتمال آسیب دیدن درختان برانگیخته است.

«کابوک» جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را در کارنامه دارد. تماشای این فیلم برای عموم آزاد و رایگان است.

مستند «کابوک» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و در ادامه برنامه‌های «یک روز با مستند» اکران می‌شود.