به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «بحران خاموش» با نگاهی به مسئله جمعیت و روند شتابان سالخوردگی جمعیت در ایران، ابعاد و پیامدهای بحران پیری و سالمند شدن جامعه را بررسی می‌کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم اجتماعی و جمعیتی کشور تبدیل شده است. «بحران خاموش» از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۵ مهر در بخش «اکران هنروتجربه» پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای مستند قرار می‌گیرد.

«بحران خاموش» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و سال ۱۴۰۳ تولید شده است. این فیلم در هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را از آن خود کند.

محمدحسین حقیقی مدیر فرهنگی و فیلمساز، «سمفونی صحرا»، «براده‌های خورشید»، «ماه و خورشید» و «راز خنجر» را کارگردانی کرده است.