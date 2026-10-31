به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «خاک زخمی» به کارگردانی مصطفی شوقی یکشنبه دهم آبان ساعت ۱۸ در پردیس چارسو و در قالب برنامه «یک روز با مستند» نمایش داده می‌شود.

«خاک زخمی» که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شد، درباره فعالیت های علمی و تحقیقاتی مژگان صوابی اصفهانی پژوهشگر ارشد محیط زیست جنگ است.

مصطفی شوقی تهیه‌کننده و کارگردان، محمد رحیمی مدیر فیلمبرداری و کاوه سخنگو تدوینگر این پروژه هستند.

همچنین در برنامه «بررسی سینمای فلسطین» که دوشنبه ۱۱ آبان در سالن فردوس موزه سینما برگزار می شود، مستندهای «رنگ‌ها زیر آسمان»، ساخته ریما محمود، «غزه تا اسکار» به کارگردانی علا دامو و «آرزو» ساخته عوث ال‌بنا، ساعت ۱۸ روی پرده می‌روند.

این۳ مستند تولید مشترک مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با رشید مشهراوی فیلمساز و تهیه‌کننده فلسطینی است که تهیه‌کنندگی این آثار را برعهده دارد. رشید مشهراوی سینماگر فلسطینی در سال‌های اخیر با تولید آثاری درباره غزه، کوشیده صدای واقعی مردم فلسطین در جهان باشد. او در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» حضور داشت.

حضور در هر ۲ برنامه برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.